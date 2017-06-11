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Николай МАТВИЕНКО: «Поражение от Мальты стало щелчком по носу»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче против Финляндии

  • 11.06.2017 11:47
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ФФУ. Николай Матвиенко
© ФФУ. Николай Матвиенко

Николай Матвиенко рассказал, какие выводы были сделаны после поражения от Мальты и поделился настроем на матч отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.

«Поражение от Мальты щелкнуло нас по носу и заставило задуматься, ведь расслабленно подошли к той игре.

Сейчас мы максимально сконцентрированы и дисциплинированы, поэтому все готовы выйти и побеждать. Разбирали игру соперника, но в основном делаем акцент на своей игре», - сказал Матвиенко.

Поединок Финляндия – Украина состоится сегодня в финском Тампере на стадионе «Ратина». Начало матча в 19.00.

 

Источник — ТК Футбол

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