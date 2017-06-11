Николай МАТВИЕНКО: «Поражение от Мальты стало щелчком по носу»

Николай Матвиенко рассказал, какие выводы были сделаны после поражения от Мальты и поделился настроем на матч отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.

«Поражение от Мальты щелкнуло нас по носу и заставило задуматься, ведь расслабленно подошли к той игре.

Сейчас мы максимально сконцентрированы и дисциплинированы, поэтому все готовы выйти и побеждать. Разбирали игру соперника, но в основном делаем акцент на своей игре», - сказал Матвиенко.

Поединок Финляндия – Украина состоится сегодня в финском Тампере на стадионе «Ратина». Начало матча в 19.00.