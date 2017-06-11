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Карпаты продлили контракт с Клецом

Полузащитник львовян Дмитрий Клец подписал новый контракт с клубом

  • 11.06.2017 11:07
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ФК Карпаты. Дмитрий Клец
© ФК Карпаты. Дмитрий Клец

21-летний хавбек Дмитрий Клец пролонгировал соглашение с «Карпатами». Новый контракт рассчитан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне Клец провел за «зелено-белых» 17 матчей в чемпионате.

Ранее новые контракты подписали Денис Мирошниченко, Алексей Гуцуляк, Назар Выздрик, Назар Вербный,Тарас Завийский и Максим Грисьо. 

Источник — ФК Карпаты

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