Карпаты продлили контракт с Клецом

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Финляндия – Украина. Анонс 11:51 — lyashkosergey Опровдания, одни оправдания. После игры с финнами, я думаю, тоже будут оправдания. Сегоднящняя на...

Малиновский в Венгрии нокаутировал Сампайо 11:38 — Vadim Kuzmenko Если учесть уровень соперника и тот бок который показал Малиновский. То его максимум это областно...

Денис Беринчик победил экс-чемпиона мира Лоренцо Парру 11:34 — Vadim Kuzmenko С таким боксом можно стать максимум чемпионом области! Нет не малейшего интереса смотреть его бои... 11:34 — SamojlovS Парра из последних 12 поединков выиграл только один...Ясно - это была "груша"!

Особенность новой формы Шахтера будет связана с Донбасс Ареной 11:31 — SamojlovS Вот знаю, если что запамятовал - спроси у болелы Динамо - подскажет, у них память хорошо трениров...