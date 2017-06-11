Карпаты продлили контракт с Клецом

21-летний хавбек Дмитрий Клец пролонгировал соглашение с «Карпатами». Новый контракт рассчитан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне Клец провел за «зелено-белых» 17 матчей в чемпионате.
Ранее новые контракты подписали Денис Мирошниченко, Алексей Гуцуляк, Назар Выздрик, Назар Вербный,Тарас Завийский и Максим Грисьо.
Источник — ФК Карпаты
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