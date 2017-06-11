В Стали отрицают информацию о ликвидации клуба

Президент «Стали» Вардан Исраелян не подтвердил информацию о возможной ликвидации клуба. Об этом сообщили в эфире телеканала «Футбол 1». Напомним, что ранее была информация о том, что в клубе четыре месяца не платят зарплату.

Глава черниговской областной администрации Валерий Кулич сообщил, что, по его информации «Сталь» снимется с чемпионата.

Недавно «Сталь» осталась без главного тренера. Леонид Кучук, возглавлявший каменский клуб во второй части минувшего чемпионата, подписал контракт с «Ростовом».