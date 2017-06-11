Селезнев попал в заявку на матч с Финляндией

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку игроков сборной Украины на матч с Финляндией. В списке 23 игрока, среди которых по правилам должно быть три вратаря.
Отметим, что попал в число тех, кто может сыграть с финнами форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, который пропустил несколько тренировок в Австрии из-за воспаления мышц и вернулся в общую группу в пятницу.На пресс-конференции перед игрой Андрей Шевченко сказал, что решение по нему будет принято в накануне вечером.
Из тех игроков, которые находились на сборе в Австрии, вне заявки оказались полузащитник «Зари» Иван Петряк, у которого возникли проблемы с зубом, и форвард «Днепра» Артем Довбык.
Источник — Sport.ua
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