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Селезнев попал в заявку на матч с Финляндией

Стал известен список игроков, которые попадут в заявку на матч со сборной Финляндии

  • 11.06.2017 09:56
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ffu.org.ua. Евгений Селезнев
© ffu.org.ua. Евгений Селезнев

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку игроков сборной Украины на матч с Финляндией. В списке 23 игрока, среди которых по правилам должно быть три вратаря.

Отметим, что попал в число тех, кто может сыграть с финнами форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, который пропустил несколько тренировок в Австрии из-за воспаления мышц  и вернулся в общую группу в пятницу.На пресс-конференции перед игрой Андрей Шевченко сказал, что решение по нему будет принято в накануне вечером. 

Из тех игроков, которые находились на сборе в Австрии, вне заявки оказались полузащитник «Зари» Иван Петряк, у которого возникли проблемы с зубом, и форвард «Днепра» Артем Довбык.

 

 

Источник — Sport.ua

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