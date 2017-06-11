В субботу, 10 июня в киевском Гидроперке состоялись матчи третьего игрового дня первого этапа чемпионата Украины по пляжному футболу 2017. Открывали субботний игровой день «VIT» и «Альтернатива», которые показали достаточно равную игру, но «VIT» был немного точнее и немного внимательнее. Как результат - ребята Александра Зубенко провели игру очень слаженно, здорово сыграли в обороне и использовали свои шансы в атаке. Голы Николая Сапронова, Ярослава Аксенова и Виталия Денюжкина закрепили успех «VIT» и принесли первую победу в чемпионате и первые три очка в турнирную таблицу. «Альтернатива» же завершила свои выступили на киевском этапе и будет ждать три последних матча на этапе в Ивано-Франковске.
После этого на песок «Гидропарк-арены» вышли действующие чемпионы из «Гриффина» и самая титулованная команда чемпионата «Евроформат». Матч получился на славу, а градус игры иногда зашкаливал за красную отметку. В матче было несколько стычек и через чур жесткой борьбы - в одном эпизоде Ярослав Заворотный после столкновения с Максом Войтком получил рассечение брови и ему наложили три шва после матча.
Сама же игра проходила на встречных курсах и подарила классные голы, например Олег Будзько умудрился поразить ворота Тараса Коваленко пяткой! А решающей стала вторая половина третьего периода. На двадцать девятой минуте при счете 2: 2 Андрей Евдокимов забил свой очередной гол-красавец, а через минуту Дмитрий Войтенко сделал преимущество «Евроформат» +2. Максим Войток отыграл один мяч, однако на последних секундах Войтенко воспользовался своим шансом и установил окончательный счет в игре - 5:3 в пользу «Евроформата», который с тремя победами лидирует в турнирной таблице.
В последнем матче субботы днепровский «Выбор» обыграл «Артур Мьюзик» 5:3 и с двумя победами закрепился на второй строчке турнирки. Команды показали очень высокий уровень игры, однако не использовали очень много возможностей для взятия ворот. Два мяча своей бывшей команде забил Олег Зборовский, а мог забивать и третий на последних секундах. Однако форвард «Выбора» решил подарить эту возможность Игорь Бриштелю, но белорусский легионер не смог переиграть Виталия Сидоренко.
В воскресенье, 11 июня болельщиков ждет последний, четвертый день столичного этапа и следующие матчи:
12:00 Артур Мьюзик-НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT, КАПФ и АПФУ)
13:00 Выбор-Евроформат (LIVE на XSPORT, КАПФ и АПФУ)
14:00 Гриффин-VIT (LIVE на XSPORT, КАПФ и АПФУ)
Турнирная таблица после трех соревновательных дней:
|№
|Команда
|ИГРЫ
|ПОБ
|ПОБ/О.Т.
|ПОБ/ПЕН
|ПОР
|З-П
|РАЗН
|О
|1
|Евроформат /Киев/
|3
|2
|1
|0
|0
|11-7
|+4
|8
|2
|Выбор /Днепр/
|2
|2
|0
|0
|0
|18-5
|+13
|6
|3
|Гриффин /Киев/
|2
|1
|0
|0
|1
|12-9
|+3
|3
|4
|VIT /Киев/
|3
|1
|0
|0
|2
|7-7
|0
|3
|5
|Альтернатива /Киев/
|3
|1
|0
|0
|2
|6-9
|-3
|3
|6
|Артур Мьюзик /Киев/
|3
|1
|0
|0
|2
|11-16
|-5
|3
|7
|Ураган /Ивано-Франковск/
|2
|0
|0
|0
|2
|5-17
|-12
|0
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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