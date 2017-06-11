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Третий день ЧУ-2017 по пляжному футболу: Евроформат захватил ледерство

В столичном Гидропарке продолжаются баталии чемпионата Украины по пляжному футболу

  • 11.06.2017 08:14
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Третий день ЧУ-2017 по пляжному футболу: Евроформат захватил ледерство

В субботу, 10 июня в киевском Гидроперке состоялись матчи третьего игрового дня первого этапа чемпионата Украины по пляжному футболу 2017. Открывали субботний игровой день «VIT» и «Альтернатива», которые показали достаточно равную игру, но «VIT» был немного точнее и немного внимательнее. Как результат - ребята Александра Зубенко провели игру очень слаженно, здорово сыграли в обороне и использовали свои шансы в атаке. Голы Николая Сапронова, Ярослава Аксенова и Виталия Денюжкина закрепили успех «VIT» и принесли первую победу в чемпионате и первые три очка в турнирную таблицу. «Альтернатива» же завершила свои выступили на киевском этапе и будет ждать три последних матча на этапе в Ивано-Франковске.

После этого на песок «Гидропарк-арены» вышли действующие чемпионы из «Гриффина» и самая титулованная команда чемпионата «Евроформат». Матч получился на славу, а градус игры иногда зашкаливал за красную отметку. В матче было несколько стычек и через чур жесткой борьбы - в одном эпизоде ​​Ярослав Заворотный после столкновения с Максом Войтком получил рассечение брови и ему наложили три шва после матча.

Сама же игра проходила на встречных курсах и подарила классные голы, например Олег Будзько умудрился поразить ворота Тараса Коваленко пяткой! А решающей стала вторая половина третьего периода. На двадцать девятой минуте при счете 2: 2 Андрей Евдокимов забил свой очередной гол-красавец, а через минуту Дмитрий Войтенко сделал преимущество «Евроформат» +2. Максим Войток отыграл один мяч, однако на последних секундах Войтенко воспользовался своим шансом и установил окончательный счет в игре - 5:3 в пользу «Евроформата», который с тремя победами лидирует в турнирной таблице.

В последнем матче субботы днепровский «Выбор» обыграл «Артур Мьюзик» 5:3 и с двумя победами закрепился на второй строчке турнирки. Команды показали очень высокий уровень игры, однако не использовали очень много возможностей для взятия ворот. Два мяча своей бывшей команде забил Олег Зборовский, а мог забивать и третий на последних секундах. Однако форвард «Выбора» решил подарить эту возможность Игорь Бриштелю, но белорусский легионер не смог переиграть Виталия Сидоренко.

В воскресенье, 11 июня болельщиков ждет последний, четвертый день столичного этапа и следующие матчи:

12:00 Артур Мьюзик-НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT, КАПФ и АПФУ)
13:00 Выбор-Евроформат (LIVE на XSPORT, КАПФ  и АПФУ)
14:00 Гриффин-VIT (LIVE на XSPORT, КАПФ и АПФУ)

Турнирная таблица после трех соревновательных дней:

Команда ИГРЫ ПОБ ПОБ/О.Т. ПОБ/ПЕН ПОР З-П РАЗН О
1 Евроформат /Киев/ 3 2 1 0 0 11-7 +4 8
2 Выбор /Днепр/ 2 2 0 0 0 18-5 +13 6
3 Гриффин /Киев/ 2 1 0 0 1 12-9 +3 3
4 VIT /Киев/ 3 1 0 0 2 7-7 0 3
5 Альтернатива /Киев/ 3 1 0 0 2 6-9 -3 3
6 Артур Мьюзик /Киев/  3 1 0 0 2 11-16 -5 3
7 Ураган /Ивано-Франковск/ 2 0 0 0 2 5-17 -12 0

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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