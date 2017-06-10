Последние комментарии

Словения - Мальта 04:51 — Dr.Quest Как мастер-класс для наших, как обыгрывать Мальту

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Чтобы выйти на ЧМ, нужно обыграть Финляндию» 02:11 — mafiozi250 1x на финов - подарок от букмекеров 01:42 — romandurbin Не ехать на ЧМ (если всё-таки пройдём отбор) - идиотизм из серии "возму билет и пойду пешком... 01:13 — roman.vkaz С такой игрой нам и ехать не надо. зачем позориться ну вот я не пойму. пускай играют на ЧМ те сб...

Гол Швеции, который будет сниться Льорису в кошмарах 01:49 — Юра Сагайдак Ну такая ошибка вратаря сопоставима только с промахом нападающего по пустм воротам, а здесь такое...

Трансферный бан Атлетико: в списке игроков оказались и украинцы 01:46 — Юра Сагайдак "Назарий Довгань, Богдан Милованов и Николай Окрышко."І хто ці люди ? У них навіть на с...

ФЕДОРЧУК: «Шахтар викинув €70 мільйонів, а на виході має Матвієнка» 01:27 — Юра Сагайдак Я декілька років вчився і грав в одній із ДЮСШ західної України, грали в вищій лізі ДЮФЛУ. Але вс...