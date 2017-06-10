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Группа F. Литва уступила Словакии

Статистика матчей отбора ЧМ-2018

  • 10.06.2017 23:56
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futbalsfz.sk. Литва – Словакия
© futbalsfz.sk. Литва – Словакия

Отбор на ЧМ-2018. Группа F

Литва – Словакия - 1:2

Голы: Вайсс, 32;  Гамшик, 58; Новиковас, 90.
 
Литва: Зубас, Киянскас, Славицкас, Боровскис, Климавичюс, Куклис, Сливка (Дапкус, 75), Черных, Вальскис (Матулявичюс, 72), Шярнас, Новиковас.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дюрица, Шкртел, Шкриньяр, Мак (Руснак, 77), Гамшик, Дуда (Бенеш, 90), Грегуш, Вайсс, Губочан (Дьомбер, 58).
 
Предупреждения: Вальскис (35), Шкртел (40), Шкриньяр (42), Климавичюс (57), Шярнас (69), Дюрица (90).

Источник — Sport.ua

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