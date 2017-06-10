Группа F. Литва уступила Словакии

Отбор на ЧМ-2018. Группа F
Литва – Словакия - 1:2
Голы: Вайсс, 32; Гамшик, 58; Новиковас, 90.
Литва: Зубас, Киянскас, Славицкас, Боровскис, Климавичюс, Куклис, Сливка (Дапкус, 75), Черных, Вальскис (Матулявичюс, 72), Шярнас, Новиковас.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дюрица, Шкртел, Шкриньяр, Мак (Руснак, 77), Гамшик, Дуда (Бенеш, 90), Грегуш, Вайсс, Губочан (Дьомбер, 58).
Предупреждения: Вальскис (35), Шкртел (40), Шкриньяр (42), Климавичюс (57), Шярнас (69), Дюрица (90).
Источник — Sport.ua
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