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Группа E. Польша обыграла Румынию, черногорцы разгромили армян

Статистика матчей отбора ЧМ-2018

  • 10.06.2017 23:52
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pzpn.pl. Польша – Румыния
© pzpn.pl. Польша – Румыния

Отбор на ЧМ-2018. Группа Е

Польша – Румыния - 3:1
Голы: Левандовски, 29, с пенальти; Левандовски, 57; Левандовски, 62, с пенальти; Станку, 77.
 
Польша: Щенсны, Чонек, Енджейчик, Пишчек, Паздан, Линетти (Милик, 72), Мончиньски (Крыховяк, 44), Зелиньски (Теодорчик, 81), Блашчиковски, Гросицки, Левандовски.
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Тошка, Латовлевич (Грозав, 60), Кирикеш, Пинтилий, Бензар, Марин (Ханка, 79), Кипчу (Станчу, 60), Андоне, Станку.
 
Предупреждение: Сэпунару (28).
 
Черногория – Армения - 4:1
Голы: Бечирай, 2; Йоветич, 28; Йоветич, 54; Йоветич, 82; Корян, 89.
 
Черногория: Петкович, Симич, Томашевич (Климента, 75), Савич, Марушич, Косович, Янкович, Вукчевич (Шчекич, 71), Бечирай, Йовович (Хаксабанович, 84), Йоветич.
Армения: Бегларян, Мкоян (Едигарян, 46), Андонян, Дагбашян, Оганесян, Озбилиз (Манучарян, 60), Восканян, Мхитарян, Корян, Григорян, Пиццелли (Барсегян, 73).
 
Предупреждения: Корян (60), Григорян (79).

Источник — Sport.ua

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