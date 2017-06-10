Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Группа C. Германия громит Сан-Марино, чехи увозят ничью из Норвегии

Статистика матчей отбора ЧМ-2018

  • 10.06.2017 23:45
  • 132 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dfb.de. Германия – Сан-Марино
© dfb.de. Германия – Сан-Марино

Отбор на ЧМ-2018. Группа Е

Германия – Сан-Марино - 7:0
Голы: Дракслер, 11; Вагнер, 16; Вагнер, 29; Юнес, 38; Мустафи, 47; Брандт, 72; Вагнер, 85.

Германия: тер Штеген, Киммих, Мустафи, Хектор (Платтенхардт, 55), Дракслер (Демме, 76), Горетцка, Юнес, Джан, Брандт, Штиндль (Вернер, 55), Вагнер.
Сан-Марино: Бенедеттини, Дзафферани, Червеллини, Чезарини (Бролли, 87), Палацци, Голинуччи, Бонини, Бьорди, Мацца (Бернарди, 69), Делла Валле, Ринальди (Хирш, 78).

Предупреждения: Бонини (56), Червеллини (63), Мацца (66).

Норвегия – Чехия - 1:1
Голы: Гебреселассие, 36; Тофт-Содерлунд, 55, с пенальти.
 
Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Алеэсами, Региниуссен (Вальсвик, 33), Юхансен, Нордтвейт, Эльюнусси, Берге, Эльюнусси, Тофт-Содерлунд (Маарс, 71), Бергет (Дэли, 61).
Чехия: Вацлик, Гебреселассие, Кадержабек, Сивок, Брабец, Змргал (Янкто, 43), Дочкал, Соучек, Дарида (Горшава, 80), Крейчи, Крменчик (Шик, 63).
 
Предупреждения: Юхансен (57), Соучек (73), Крейчи (90), Горшава (90).

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.