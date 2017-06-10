Группа C. Германия громит Сан-Марино, чехи увозят ничью из Норвегии

Отбор на ЧМ-2018. Группа Е
Германия – Сан-Марино - 7:0
Голы: Дракслер, 11; Вагнер, 16; Вагнер, 29; Юнес, 38; Мустафи, 47; Брандт, 72; Вагнер, 85.
Германия: тер Штеген, Киммих, Мустафи, Хектор (Платтенхардт, 55), Дракслер (Демме, 76), Горетцка, Юнес, Джан, Брандт, Штиндль (Вернер, 55), Вагнер.
Сан-Марино: Бенедеттини, Дзафферани, Червеллини, Чезарини (Бролли, 87), Палацци, Голинуччи, Бонини, Бьорди, Мацца (Бернарди, 69), Делла Валле, Ринальди (Хирш, 78).
Предупреждения: Бонини (56), Червеллини (63), Мацца (66).
Норвегия – Чехия - 1:1
Голы: Гебреселассие, 36; Тофт-Содерлунд, 55, с пенальти.
Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Алеэсами, Региниуссен (Вальсвик, 33), Юхансен, Нордтвейт, Эльюнусси, Берге, Эльюнусси, Тофт-Содерлунд (Маарс, 71), Бергет (Дэли, 61).
Чехия: Вацлик, Гебреселассие, Кадержабек, Сивок, Брабец, Змргал (Янкто, 43), Дочкал, Соучек, Дарида (Горшава, 80), Крейчи, Крменчик (Шик, 63).
Предупреждения: Юхансен (57), Соучек (73), Крейчи (90), Горшава (90).
Источник — Sport.ua
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