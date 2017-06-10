Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Азербайджан
0:1
Северная Ирландия
10.06.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Азербайджан — Северная Ирландия — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча отбора ЧМ-2018 Азербайджан — Северная Ирландия

  • 10.06.2017 22:36
  • 123 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В матче отбора ЧМ-2018 Азербайджан — Северная Ирландия минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.