Азербайджан

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Елена Остапенко стала победительницей Ролан Гаррос 23:31 — Станислав Матусевич Я тоже со своим личным мнением, почему мне не нравится ее игра даже вне зависимости от ее хамског...

Сумы сохранили прописку в первой лиге 23:26 — tara-kan очень сомнительное судейство было и в первом матче 23:19 — Владимир Копяк Ну очень сомнительный пеналь.... У меня сложилось такое впечатление, что Балканы не очень-то хоте...