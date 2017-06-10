Группа F. Мальта всухую проиграла Словении

Отбор на ЧМ-2018. Группа F
Словения – Мальта – 2:0
Голы: Иличич, 45, Новакович, 84
Словения: Облак, Деламеа-Млинар, Йокич, Скубиц (Палчич, 89), Куртич, Мевля, Иличич, Крхин, Вербич, Берич (Новакович, 64), Безяк (Омладич, 59).
Мальта: Хогг, Аджиус, Борг (Магри, 89), Мускат, Фейлла, Кристенсен (Гэмбин, 46), Мускат, Фенек, Эффионг, Пизани, Шембри (Мифсуд, 62).
Предупреждения: Пизани (37), Эффионг (45), Фейлла (65), Фенек (79), Новакович (85).
Шотландия – Англия – 2:2
Голы: Гриффитс, 87, 90 – Окслейд-Чемберлен, 70, Кейн, 90
Шотландия: Гордон, Малгрю, Тирни, Берра, Робертсон, Браун, Моррисон (Макартур, 46), Снодграсс (Фрэйзер, 67), Анья (Мартин, 81), Армстронг, Гриффитс.
Англия: Харт, Бертран, Уокер, Кэйхилл, Смоллинг, Дайер, Лаллана, Алли (Стерлинг, 84), Ливермор, Кейн, Рэшфорд (Окслейд-Чемберлен, 65).
Предупреждения: Браун (3), Ливермор (44), Дайер (60).
Источник — Sport.ua
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