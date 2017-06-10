Группа F. Мальта всухую проиграла Словении

Утомил этот "гений" уже.

А вдруг инвалиды превратятся завтра в молодцев. Будем надеятся. Хотя чудеса бывают очень редко. П...

ой.... два штуки забили якомусь сан-маріно. я б подивився на них, якби вони з мальтою грали.

Нет, просто Суркису Беня больше не занимает, т.к. они "поссорились"... )

Шанс не потерян до того момента пока есть желание играть

Т.е свой стадион все же дк не построит, Асю жизнь на халяву

А кроты всю оставшуюся жизнь будут играть на арендованных стадионах бегая как бомжи по всей стран...