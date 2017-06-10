Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Группа F. Мальта всухую проиграла Словении

Англия вырвала ничью у Шотландии

  • 10.06.2017 21:03
  • 358 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nzs.si
© nzs.si

Отбор на ЧМ-2018. Группа F

Словения – Мальта – 2:0
Голы: Иличич, 45, Новакович, 84

Словения: Облак, Деламеа-Млинар, Йокич, Скубиц (Палчич, 89), Куртич, Мевля, Иличич, Крхин, Вербич, Берич (Новакович, 64), Безяк (Омладич, 59).
Мальта: Хогг, Аджиус, Борг (Магри, 89), Мускат, Фейлла, Кристенсен (Гэмбин, 46), Мускат, Фенек, Эффионг, Пизани, Шембри (Мифсуд, 62).
Предупреждения: Пизани (37), Эффионг (45), Фейлла (65), Фенек (79), Новакович (85).

Шотландия – Англия – 2:2
Голы: Гриффитс, 87, 90 – Окслейд-Чемберлен, 70, Кейн, 90

Шотландия: Гордон, Малгрю, Тирни, Берра, Робертсон, Браун, Моррисон (Макартур, 46), Снодграсс (Фрэйзер, 67), Анья (Мартин, 81), Армстронг, Гриффитс.
Англия: Харт, Бертран, Уокер, Кэйхилл, Смоллинг, Дайер, Лаллана, Алли (Стерлинг, 84), Ливермор, Кейн, Рэшфорд (Окслейд-Чемберлен, 65).
Предупреждения: Браун (3), Ливермор (44), Дайер (60).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.