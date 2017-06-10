Группа E. Дания победила Казахстан

Отбор на ЧМ-2018. Группа Е
Казахстан – Дания – 1:3
Голы: Куат, 76 – Йоргенсен, 27, Эриксен, 51, с пенальти, Дольберг, 81
Казахстан: Лория, Шомко (Вороговский, 67), Ахметов, Логвиненко, Суюмбаев, Мужиков, Куат, Жуков, Исламхан, Нусербаев (Тунгышбаев, 75), Нургалиев (Бейсебеков, 56).
Дания: Реннов, Кьер, Дурмиси, Вестергор, Ларсен (Дальсгор, 82), Эриксен, Квист (Шене, 46), Дилэйни, Йоргенсен, Поульсен (Дольберг, 68), Брэйтуэйт.
Предупреждения: Нусербаев (19), Логвиненко (63).
Удаление: Исламхан (43).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.