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Группа E. Дания победила Казахстан

Казахов хватило лишь на гол престижа

  • 10.06.2017 20:55
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dbu.dk
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Отбор на ЧМ-2018. Группа Е

Казахстан – Дания – 1:3
Голы: Куат, 76 – Йоргенсен, 27, Эриксен, 51, с пенальти, Дольберг, 81

Казахстан: Лория, Шомко (Вороговский, 67), Ахметов, Логвиненко, Суюмбаев, Мужиков, Куат, Жуков, Исламхан, Нусербаев (Тунгышбаев, 75), Нургалиев (Бейсебеков, 56).
Дания: Реннов, Кьер, Дурмиси, Вестергор, Ларсен (Дальсгор, 82), Эриксен, Квист (Шене, 46), Дилэйни, Йоргенсен, Поульсен (Дольберг, 68), Брэйтуэйт.
Предупреждения: Нусербаев (19), Логвиненко (63).
Удаление: Исламхан (43).

Источник — Sport.ua

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