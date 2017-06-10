Группа C. Северная Ирландия одолела Азербайджан

Отбор на ЧМ-2018. Группа С
Азербайджан – Северная Ирландия – 0:1
Гол: Даллас, 90
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Пашаев, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Гараев, Ришард, Исмаилов (Амиргулиев, 84), Назаров (Алескеров, 77), Шейдаев (Абдуллаев, 90).
Северная Ирландия: Макговерн, Маколи (Макгинн, 25; Ходсон, 86), Эванс, Маклафлин, Хьюз, Брант, Даллас, Норвуд, Дэвис, Бойс (Лаферти, 77), Мадженнис.
Предупреждения: Медведев (56), Гусейнов (56), Гараев (66), Мадженнис (73), Дэвис (80)
Источник — Sport.ua
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