Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Группа C. Северная Ирландия одолела Азербайджан

Единственный гол забил Даллас в концовке встречи

  • 10.06.2017 20:54
  • 252 просмотров
  • 0 комментария
Метки
irishfa.com
© irishfa.com

Отбор на ЧМ-2018. Группа С

Азербайджан – Северная Ирландия – 0:1
Гол: Даллас, 90

Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Пашаев, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Гараев, Ришард, Исмаилов (Амиргулиев, 84), Назаров (Алескеров, 77), Шейдаев (Абдуллаев, 90).
Северная Ирландия: Макговерн, Маколи (Макгинн, 25; Ходсон, 86), Эванс, Маклафлин, Хьюз, Брант, Даллас, Норвуд, Дэвис, Бойс (Лаферти, 77), Мадженнис.
Предупреждения: Медведев (56), Гусейнов (56), Гараев (66), Мадженнис (73), Дэвис (80)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.