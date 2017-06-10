Маркку КАНЕРВА: «Украина может потерять шансы на выход из группы»

Пресс-конференция тренера сборной Финляндии Маркку Канервы перед матчем со сборной Украины.

- Результат матча с Лихтенштейном был для нас неприятным, но выводы сделаны. Будем искать новые направления. Завтра нас ждет игра с Украиной. Наша главная цель - набрать как можно больше очков. Для нас является плюсом, что у нас никто больше не травмировался.

- Вы могли выделить отдельных игроков в сборной Украины?

- У них есть хорошие исполнители, которые всегда на ведущих ролях. Но есть командная игра. Нужно смотреть на игру в целом, а не на отдельных футболистов. И у нас, и у украинцев есть главные персоналии.

- Какие выводы вы сделали из прошлой игры?

- Конечно, мы пересмотрели свою игру. В игре с Лихтенштейном мы сделали шесть замен, поэтому состав на матч с Украиной будет изменен. Хотя в нашей игре в прошлых матчах было много недочетов, все-таки мы вынесли много позитивных моментов. Например, контроль мяча и созданные моменты. В завтрашнем матче мы по возможности собираемся это повторить.

- Какие выводы были сделаны после матча Мальты с Украиной?

- Украина проиграла, и это указало на некоторые слабые стороны нашего соперника. Было сложно определить основу украинцев. Также мы сделали выводы по нашему прошлому матчу с Украиной. Несмотря на поражение от мальтийцев, у них были хороши матчи, которые приносили результат.

- Результат матча с Лихтенштейном удивил, ведь это не самая сильная команда. Сложилось впечатление, что ваша команда не выкладывалась в полную силу.

- Возможно, вы правы, но также у нас были тактические ошибки. Если посмотреть на наших соперников в отборе, то на бумаге они все сильнее нас. Тем не менее, мы будем пытаться играть. С Лихтенштейном у нас не все получалось, но я думаю, что впереди нас ждет хорошая игра.

- Одно из ваших интервью очень разозлило Шевченко. Какие сюрпризы готовите завтра для сборной Украины?

- Я не знаю, о каком интервью идет речь. Сборная Украины - сильная команда, на которую многие надеются. У них есть сильные игроки. Что касается сюрпризов, то завтра вы все увидите.

- Вы говорили, что у Украины нет шансов выйти на М-2018. Что вы думаете сейчас?

- У украинцев 8 очков, а впереди еще 5 матчей. Они могут потерять шансы на выход из группы, поэтому я не могу сказать попадет ли она на ЧМ-2018. Сборная Украины - очень опасная и подготовленная команда.

- В матче с Мальтой Шевченко в каждом тайме использовал разных форвардов - Селезнева и Беседина. Кого, по вашему мнению нужно больше бояться - более опытного Селезнева или более молодого и быстрого Беседина? Кого из них вы ждете в основе?

- Тяжело сказать, кого использует Шевченко. Оба игрока очень сильные, поэтому сложно сказать, чье появление на поле будет более выгодным для Украины. И тот, и другой достойные игроки. Я наблюдал за ними. Но мне сложно сказать, что попадет в основу.