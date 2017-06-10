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Маркку КАНЕРВА: «Украина может потерять шансы на выход из группы»

Наставник сборной Финляндии поделился ожиданиями от поединка с украинской командой

  • 10.06.2017 20:43
  • 1856 просмотров
  • 5 комментария
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palloliitto.fi. Маркку Канерва
© palloliitto.fi. Маркку Канерва

Пресс-конференция тренера сборной Финляндии Маркку Канервы перед матчем со сборной Украины.

- Результат матча с Лихтенштейном был для нас неприятным, но выводы сделаны. Будем искать новые направления. Завтра нас ждет игра с Украиной. Наша главная цель - набрать как можно больше очков. Для нас является плюсом, что у нас никто больше не травмировался.

- Вы могли выделить отдельных игроков в сборной Украины?
- У них есть хорошие исполнители, которые всегда на ведущих ролях. Но есть командная игра. Нужно смотреть на игру в целом, а не на отдельных футболистов. И у нас, и у украинцев есть главные персоналии.

- Какие выводы вы сделали из прошлой игры?
- Конечно, мы пересмотрели свою игру. В игре с Лихтенштейном мы сделали шесть замен, поэтому состав на матч с Украиной будет изменен. Хотя в нашей игре в прошлых матчах было много недочетов, все-таки мы вынесли много позитивных моментов. Например, контроль мяча и созданные моменты. В завтрашнем матче мы по возможности собираемся это повторить.

- Какие выводы были сделаны после матча Мальты с Украиной?
- Украина проиграла, и это указало на некоторые слабые стороны нашего соперника. Было сложно определить основу украинцев. Также мы сделали выводы по нашему прошлому матчу с Украиной. Несмотря на поражение от мальтийцев, у них были хороши матчи, которые приносили результат.

- Результат матча с Лихтенштейном удивил, ведь это не самая сильная команда. Сложилось впечатление, что ваша команда не выкладывалась в полную силу.
- Возможно, вы правы, но также у нас были тактические ошибки. Если посмотреть на наших соперников в отборе, то на бумаге они все сильнее нас. Тем не менее, мы будем пытаться играть. С Лихтенштейном у нас не все получалось, но я думаю, что впереди нас ждет хорошая игра.

- Одно из ваших интервью очень разозлило Шевченко. Какие сюрпризы готовите завтра для сборной Украины?
- Я не знаю, о каком интервью идет речь. Сборная Украины - сильная команда, на которую многие надеются. У них есть сильные игроки. Что касается сюрпризов, то завтра вы все увидите.

- Вы говорили, что у Украины нет шансов выйти на М-2018. Что вы думаете сейчас?
- У украинцев 8 очков, а впереди еще 5 матчей. Они могут потерять шансы на выход из группы, поэтому я не могу сказать попадет ли она на ЧМ-2018. Сборная Украины - очень опасная и подготовленная команда.

- В матче с Мальтой Шевченко в каждом тайме использовал разных форвардов - Селезнева и Беседина. Кого, по вашему мнению нужно больше бояться - более опытного Селезнева или более молодого и быстрого Беседина? Кого из них вы ждете в основе?
- Тяжело сказать, кого использует Шевченко. Оба игрока очень сильные, поэтому сложно сказать, чье появление на поле будет более выгодным для Украины. И тот, и другой достойные игроки. Я наблюдал за ними. Но мне сложно сказать, что попадет в основу.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 10.06.2017 20:48
    +3
    Самое интересное, что вполне себе может быть
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    reaktor1979
      reaktor1979, 10.06.2017 21:04
    +1
    Но мне сложно сказать, "что" попадет в основу.
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    Sasha3110
      Sasha3110, 10.06.2017 21:32
    0
    reaktor1979, 10.06.2017 21:04
    Но мне сложно сказать, "что" попадет в основу.-намекнул на Кормильца
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 10.06.2017 21:38
    0
    провокує на ......
    Ссылка
    Милябой
    online
      Милябой, 10.06.2017 22:03
    0
    Шанс не потерян до того момента пока есть желание играть
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