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Збірна України U-18 зіграла внічию з поляками

В матчі не було забитих м’ячів

  • 10.06.2017 20:32
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ФФУ
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У суботу, 10 червня, юнацька збірна України серед гравців 1999 року народження у Щасливомуу другому товариському матчі, відігравши більше 30 хвилин у меншості, розійшлася миром зі своїми польськими однолітками.

У порівнянні з першим поєдинком, яки закінчився впевненою як за рахунком (2:0), так і перебігом подій на полі перемогою «синьо-жовтих», головний тренер української збірної Олександр Петраков серйозно перетасував стартовий склад. Не обійшовся без змін й наставник польської команди Даріуш Дзвигала. Втім, кадрові пертурбації на розвиток подій на полі у дебюті зустрічі не вплинули: матч розпочався за тим же сценарієм, що й перший поєдинок обох збірних.

Знову стартова активність гостей, які намагалися подовгу тримати м’яч, та спроби українців організовувати швидкі контратаки. З тією лише різницею, що на відміну від першого матчу в захисті «синьо-жовті» діяли не так щільно та не з такою концентрацією. Можливо, далися взнаки перестановки у складі, можливо – надто впевнене на перемога у першому матчі розслабила підопічних Олександра Петракова.

Перший тривожний дзвіночок для українців пролунав уже на 14-й хвилині, коли Пухаш, утікши на фланзі від Сухаря, прострелив у карний майданчик, але Ходина не влучив у ворота. Згодом кілька разів здалеку небезпечно пробивав Миколаєвські, але найбільше «синьо-жовтим» дошкуляв Ліщарж. Двічі гравець «Шленска» виконував штрафні удари, і двічі Владиславу Кучеруку доводилося рятувати партнерів, у карколомних стрибках відбиваючи м’яч. Змарнував ще один свій напівмомент – удар здалеку, хоч і з хорошої позиції – Миколаєвські.

Що стосується українців, то вони старалися швидко доставати м’яч до чужих воріт, зіграти швидко та нестандартно, але всі їх намагання  розбивалися на підступах до володінь Булки.

У перерві Олександр Петраков провів одразу п’ять замін, і такий хід тренера швидко позначився на перебігу подій на полі. Українці перехопили ініціативу, і тепер уже оборонцям польської збірної довелося працювати на повну потужність. Але й вони не змогли завадити Сергію Булєці двічі протягом двох хвилин небезпечно пробивати після вдалих індивідуальних дій, але фортуна, яка балувала своєї прихильністю гостей у першому матчі, знову зіграла за польську команду.

А потім українців підвів Кулаков, який на рівному місці у нападі отримав червону картку, вступивши у сутичку з опонентом, змусивши українців більше 30 хвилин діяти у меншості.

Та навіть удесятьох підопічні Олександра Петракова контролювали хід гри, шукаючи свій шанс у нападі. На 83-й хвилині Денис Янаков якимось дивом не влучив у ворота метрів із семи, скориставшись довгим пасом від Кучерука та помилкою захисників гостей. А уже в компенсований арбітром час все той же Булєца, втік від одного опонента, обіграв другого і пробив у дальній кут – м’яч пройшов поруч зі стійкою.

Товариський матч

Україна U-18 – Польща U-18 – 0:0

Україна U-18: Кучерук – Боднар, Сафронов, Чех (Дришлюк, 76), Кулаков, Корнієнко, Мусолітін (Хахльов, 46), Вакула (Булєца, 46), Сухар (Миколенко, 46), Веремієнко (Попов, 46), Хучбаров (Янаков, 46, Супряга, 83).
Польща U-18: Булка – Пухаш, Жота (Кнабель, 73), Маковські, Жуманські, Курміновські (Масейржинські, 46), Канах, Модер (Вікторук, 46), Ходина (Лусіуш, 73), Миколаєвські, Лишарж.
Вилучення: Кулаков (61)

Источник — Федерация футбола Украины

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