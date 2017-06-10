Сумы сохранили прописку в первой лиге

Зинченко, Ордец, Малиновский, Ракицкий, Соболь. Федорчук клоун и балабол. Академия у Шахты на уро...

Бля, ну, как такую полову можно выставлять на Евролигу!!! Проиграть Дании 0:3 это позор воллейбол...

Да ладно, деффченки, не ругайтесь.Просто после заяв Юща о Репине и Чайковском, а его братана-исто...

Ну можно было бы дописать,что это 5 участница-не сеянная-начиная с 1968 года которая доходила до ...