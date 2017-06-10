Сумы сохранили прописку в первой лиге

В ответном поединке плей-офф за право играть в первой лиге Украины «Балканы» сыграли вничью с «Сумами» (1:1).
В первом матче «Сумы» одержали победу со счетом 2:0. Таким образом, «Сумы» сохранили свое место в первой лиге.
Первая лига. Плей-офф. Ответный матч
«Балканы» – «Сумы» – 1:1 (первый матч 0:2)
Голы: Урсуленко, 40 – Богачев, 84, с пенальти
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.