Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сумы сохранили прописку в первой лиге

В ответном матче плей-офф сумская команда сыграла вничью с «Балканами» (1:1)

  • 10.06.2017 20:24
  • 226 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В ответном поединке плей-офф за право играть в первой лиге Украины «Балканы» сыграли вничью с «Сумами» (1:1).

В первом матче «Сумы» одержали победу со счетом 2:0. Таким образом, «Сумы» сохранили свое место в первой лиге.

Первая лига. Плей-офф. Ответный матч

«Балканы» – «Сумы» – 1:1 (первый матч 0:2)
Голы: Урсуленко, 40 – Богачев, 84, с пенальти

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.