ФЕДОРЧУК: «Шахтар викинув €70 мільйонів, а на виході має Матвієнка»

На думку Олега Федорчука футбольні академії не дають очікуваного результату.

- Я відкидаю це модне очікування суперрезультату від роботи академії. Яка клубна академія вважається найсильнішою у світі? Вірно «Аякса». «Аякс» грав в останньому фіналі Ліги Європи і ви помітили скільки на полі було вихованців їхньої академії? Аж троє. А у фіналі Ліги чемпіонів в основному складі «Реала» був аж один клубний вихованець - Карвахаль.

Усі фахівці чомусь чекають від академії дива, в Україні, коли почались і проблеми з коштами, особливо. Академія - це добре, але вона не зможе забезпечити основний склад виконавцями. Я сам сім років працював з молоддю і чітко бачив, що навіть один раз на рік академія не дає висококласного виконавця. І це залежить не від тренерів, просто таке покоління.

Погляньте на той же «Шахтар». Якщо вірити повідомленням у пресі, кожен рік на клубну академію вони викидають 10 мільйонів євро. Існує академія вже сім років. Тобто «Шахтар» викинув 70 мільйонів євро і на виході маємо Матвієнка, який... грає в оренді у «Карпатах». Це ж скільки трансферів можна було зробити за такі гроші! Тому користь від клубної академії не дає очікуваного результату, - сказав відомий тренер Олег Федорчук.