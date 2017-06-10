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ФЕДОРЧУК: «Шахтар викинув €70 мільйонів, а на виході має Матвієнка»

Спеціаліст вважає, що клубні академії не дають очікуванну користь

  • 10.06.2017 19:35
  • 2487 просмотров
  • 3 комментария
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

На думку Олега Федорчука футбольні академії не дають очікуваного результату.

- Я відкидаю це модне очікування суперрезультату від роботи академії. Яка клубна академія вважається найсильнішою у світі? Вірно «Аякса». «Аякс» грав в останньому фіналі Ліги Європи і ви помітили скільки на полі було вихованців їхньої академії? Аж троє. А у фіналі Ліги чемпіонів в основному складі «Реала» був аж один клубний вихованець - Карвахаль.

Усі фахівці чомусь чекають від академії дива, в Україні, коли почались і проблеми з коштами, особливо. Академія - це добре, але вона не зможе забезпечити основний склад виконавцями. Я сам сім років працював з молоддю і чітко бачив, що навіть один раз на рік академія не дає висококласного виконавця. І це залежить не від тренерів, просто таке покоління.

Погляньте на той же «Шахтар». Якщо вірити повідомленням у пресі, кожен рік на клубну академію вони викидають 10 мільйонів євро. Існує академія вже сім років. Тобто «Шахтар» викинув 70 мільйонів євро і на виході маємо Матвієнка, який... грає в оренді у «Карпатах». Це ж скільки трансферів можна було зробити за такі гроші! Тому користь від клубної академії не дає очікуваного результату, - сказав відомий тренер Олег Федорчук.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    victordan
    online
      victordan, 10.06.2017 19:49
    +6
    Тормоз.А де беруться гравці основного складу топ команд,з космосу?
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 10.06.2017 20:30
    +3
    Зинченко, Ордец, Малиновский, Ракицкий, Соболь. Федорчук клоун и балабол. Академия у Шахты на уровне
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    Oleksandr Maydanevych
    online
    Oleksandr Maydanevych, 10.06.2017 20:40
    0
    Это типа "пускай лохи в академию деньги вкладывают"?
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