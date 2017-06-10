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Андрей ПЯТОВ: «Постараемся больше забивать и меньше пропускать»

Голкипер сборной Украины поделился ожиданиями от поединка с Финляндией

  • 10.06.2017 19:29
  • 352 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Пятов
© ФФУ. Андрей Пятов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов в преддверии поединка со сборной Финляндии ответил на вопросы журналистов, собравшихся в конференц-зале стадиона «Ратина» в Тампере.

— Андрей, в Одессе, перед игрой с Финляндией вы тоже были на предматчевой пресс-конференции. Это на фарт?
— Я даже не знал, пока вы не спросили. Надеюсь, будет на фарт.

— Градецки и вы — и у сборной Финляндии, и у сборной Украины сильные вратари. Как много завтра будет зависеть от них?
— У нас каждая линия ключевая. Когда команда атакует, вратарь нередко начинает эти атаки. В футболе побеждает тот, кто больше забивает и меньше пропускает. Будем стараться это сделать.

Источник — MatchDay

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Как закончится матч Финляндия — Украина?
  • 50.54% (47)
    1. Выиграет Украина
  • 29.03% (27)
    2. Будет ничья
  • 20.43% (19)
    3. Выиграет Финляндия
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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 10.06.2017 19:38
    +1
    Постараємся менше пропускати? Потрібно взагалі старатись не пропускати!
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    and878787
      and878787, 10.06.2017 20:01
    0
    Щоб не вийшло навпаки
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    yomayo17
      yomayo17, 10.06.2017 20:18
    +1
    Ну, Андрюха, на тебе й надія! Якщо в кінці буде нічия,- біжи забивати!
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