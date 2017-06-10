Андрей ПЯТОВ: «Постараемся больше забивать и меньше пропускать»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов в преддверии поединка со сборной Финляндии ответил на вопросы журналистов, собравшихся в конференц-зале стадиона «Ратина» в Тампере.

— Андрей, в Одессе, перед игрой с Финляндией вы тоже были на предматчевой пресс-конференции. Это на фарт?

— Я даже не знал, пока вы не спросили. Надеюсь, будет на фарт.

— Градецки и вы — и у сборной Финляндии, и у сборной Украины сильные вратари. Как много завтра будет зависеть от них?

— У нас каждая линия ключевая. Когда команда атакует, вратарь нередко начинает эти атаки. В футболе побеждает тот, кто больше забивает и меньше пропускает. Будем стараться это сделать.