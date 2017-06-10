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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Чтобы выйти на ЧМ, нужно обыграть Финляндию»

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от поединка с финнами

  • 10.06.2017 19:14
  • 1697 просмотров
  • 10 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча с командой Финляндии в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года ответил на вопросы представителей СМИ.

- Команда нормально добралась, всё в порядке - в Австрии мы провели хороший сбор, готовы к игре. Единственное – вылетел Петряк, у которого разболелся зуб. Его пролечили, но Иван, скорее всего, не сыграет.

- Сборная Финляндии в последних встречах обходится без Романа Еременко...
- Команда уже давно должна была приспособиться. Их ведущий игрок по определенным обстоятельствам пропускает матчи отбора. Да, это ведущий футболист, но к этой ситуации соперник должен быть готов. В этом и заключается сложность работы с национальными командами - по ряду причин (перебор карточек, медицинские, другие) игроки могут пропускать такие матчи.

Мы с уважением относимся к команде Финляндии и всем соперникам по группе. Для них престижно сыграть дома, нет давления с точки зрения турнирной таблицы. У нас же другие цели – нам нужна победа. Ребята все настроены выиграть завтрашний матч.

- Рассчитывает ли вы на Селезнева?
- Он тренируется в группе. Уже после тренировки, вечером примем решение, окажется ли он в заявке или нет.

- Как восприняли встречу с Мальтой?
- Это была скорее тренировка – нужно учитывать, что провели много замен. Должна была быть тренировка с повышенной ответственностью, а получилось, что с пониженной. Чтобы выигрывать у команд – нужно прикладывать все усилия, включать необходимую скорость. Без настроя выиграть невозможно. Для нас прозвучал важный звоночек. Мы разобрали игру, увидели то, что нам нужно. Главное – чтобы ребята осознали. Всем, кто спал, нужно проснуться. Завтра для нас будет важен результат. Чтобы выйти на чемпионат мира необходимо обыгрывать Финляндию. Конечно, соперник не имеет серьезных турнирных задач, но сыграть перед своими болельщиками – большое событие.

- Завтра выездной матч посетят порядка 800 сине-желтых фанатов. В Загребе было полторы тысячи. Как оцениваете деятельность движения «Вірні Збірній»?
- Благодарен болельщикам – появился большой интерес к сборной. Это плюс для нас, дополнительный стимул, чтобы показывать хороший футбол. Это помогает сплотить болельщиков вокруг сборной, идеи её поддержки. Самое главное – чтобы это все подкреплялось результатом команды.

Евгений РЕНЕВ

Источник — terrikon.com

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Как закончится матч Финляндия — Украина?
  • 50.54% (47)
    1. Выиграет Украина
  • 29.03% (27)
    2. Будет ничья
  • 20.43% (19)
    3. Выиграет Финляндия
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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 10.06.2017 19:27
    +2
    Боюсь, що після завтрашнього матчу перемога 1:0 в Одесі покажеться за щастя.
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    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 10.06.2017 19:28
    +1
    Та і нетільки у Фінляндії...)
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    Patriot UA
      Patriot UA, 10.06.2017 19:31
    +1
    не начуди зі складом. Удачі!
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    napalm931
      napalm931, 10.06.2017 19:38
    +4
    Пойду ка я на Финов поставлю))
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    Lex Aries
      Lex Aries, 10.06.2017 19:48
    +2
    Сколько оптимистов)) Пожалуй, лучше оставаться реалистом.
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 10.06.2017 20:00
    -2
    к мокшам їхати УКРАЇНІ аморально. і не буде там нас! БОГ каців не пустив до УКРАЇНИ нещодавно на ЄВРОБАЧЕННІ і немає значення з якого привіда. і нас не буде в моцквабаді. не по шляху нам з ними
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    kolyanfcdk
      kolyanfcdk, 10.06.2017 20:03
    -1
    Давай Миколайович ми всеодно в тебе віримо!!!
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    olexyn
      olexyn, 10.06.2017 20:03
    0
    [Евгений РЕНЕВ terrikon, 10.06.2017 19:14]...сборная Украины бьет рекорды по посещаемости своими фанами на выездных матчах. Завтра их ожидается около 800 [/quote] - ого, аж вісімсот наших?... Безвіз, що відкрився - впливає, чи ні? І тобі, сепару, також дали паспорт?
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    ampl7
      ampl7, 10.06.2017 20:08
    +1
    Андрей ШЕВЧЕНКО
    «Чтобы выйти на ЧМ, нужно обыграть Финляндию»
    Открытие сделал! Да это уже все прочитали еще до вашего проигрыша хорватам.
    А по большому счету настоящий тренер сборной вместо такого сраного интервью должен был сказать журналисту только одно предложение: "Завтра мы выиграем у финов".
    А так создается впечатление, что этот горе-тренер НЕ ВЕРИТ в победу своей команды.
    Еще и начудит с составом. Неужели мы завтра снова увидим на поле белокурую бездарь Коваленко?
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    yomayo17
      yomayo17, 10.06.2017 20:14
    0
    Мене зараз теж болить зуб. Випиваю "доларен", одну таблетку, і надовго допомагає. Звичайно, мене на допінг - тести не водять, не знаю, що там. Але історія підозріла якась... Нога, рука, голова, отрава. А тут зуб! Вирвати і нехай грає!
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