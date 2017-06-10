Андрей ШЕВЧЕНКО: «Чтобы выйти на ЧМ, нужно обыграть Финляндию»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча с командой Финляндии в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года ответил на вопросы представителей СМИ.

- Команда нормально добралась, всё в порядке - в Австрии мы провели хороший сбор, готовы к игре. Единственное – вылетел Петряк, у которого разболелся зуб. Его пролечили, но Иван, скорее всего, не сыграет.

- Сборная Финляндии в последних встречах обходится без Романа Еременко...

- Команда уже давно должна была приспособиться. Их ведущий игрок по определенным обстоятельствам пропускает матчи отбора. Да, это ведущий футболист, но к этой ситуации соперник должен быть готов. В этом и заключается сложность работы с национальными командами - по ряду причин (перебор карточек, медицинские, другие) игроки могут пропускать такие матчи.

Мы с уважением относимся к команде Финляндии и всем соперникам по группе. Для них престижно сыграть дома, нет давления с точки зрения турнирной таблицы. У нас же другие цели – нам нужна победа. Ребята все настроены выиграть завтрашний матч.

- Рассчитывает ли вы на Селезнева?

- Он тренируется в группе. Уже после тренировки, вечером примем решение, окажется ли он в заявке или нет.

- Как восприняли встречу с Мальтой?

- Это была скорее тренировка – нужно учитывать, что провели много замен. Должна была быть тренировка с повышенной ответственностью, а получилось, что с пониженной. Чтобы выигрывать у команд – нужно прикладывать все усилия, включать необходимую скорость. Без настроя выиграть невозможно. Для нас прозвучал важный звоночек. Мы разобрали игру, увидели то, что нам нужно. Главное – чтобы ребята осознали. Всем, кто спал, нужно проснуться. Завтра для нас будет важен результат. Чтобы выйти на чемпионат мира необходимо обыгрывать Финляндию. Конечно, соперник не имеет серьезных турнирных задач, но сыграть перед своими болельщиками – большое событие.

- Завтра выездной матч посетят порядка 800 сине-желтых фанатов. В Загребе было полторы тысячи. Как оцениваете деятельность движения «Вірні Збірній»?

- Благодарен болельщикам – появился большой интерес к сборной. Это плюс для нас, дополнительный стимул, чтобы показывать хороший футбол. Это помогает сплотить болельщиков вокруг сборной, идеи её поддержки. Самое главное – чтобы это все подкреплялось результатом команды.

Евгений РЕНЕВ