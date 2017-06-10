Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ибрагимович станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси

Шведский форвард продолжит карьеру в США

  • 10.06.2017 18:52
  • 12 просмотров
  • 0 комментария
Метки
hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
© hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович

35-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в американском клубе «Лос-Анджелес Гэлакси».

Футболист, который прошлый сезон провел в «Манчестер Юнайтед», сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Ибрагимович, вероятно, успеет набрать форму к следующему сезону МЛС.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович покинул «МанЮнайтед», став свободным агентом.

Источник — Marca

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.