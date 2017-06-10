Ибрагимович станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси

35-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в американском клубе «Лос-Анджелес Гэлакси».
Футболист, который прошлый сезон провел в «Манчестер Юнайтед», сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Ибрагимович, вероятно, успеет набрать форму к следующему сезону МЛС.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович покинул «МанЮнайтед», став свободным агентом.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.