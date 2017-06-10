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Збірна України в Фінляндії: команду зустріли мумі-тролі

Команда Андрія Шевченка прибула у Тампере

  • 10.06.2017 18:34
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ФФУ
© ФФУ

Національна команда України сьогодні прибула до Фінляндії, де завтра зіграє матч відбірного циклу чемпіонату світу–2018 з місцевою збірною .

Дощ у дорогу – сонце на прильоті

Сьогодні у «синьо-жовтих» був ранній підйом: вже о 7:45 команда зібралася на сніданку. Щоправда, запланований на 8:15 виїзд з готелю «Фалькенштайнер», довелося відкласти на 45 хвилин. Через сильну зливу аеропорт Граца не міг прийняти літак, що вилетів за збірною України з Києва.

Зрештою, хоч і з годинним запізненням, але «синьо-жовті» таки взяли курс на Тампере і благополучно приземлилися у другому за значенням місті Фінляндії о 14:30 за місцевим часом. Південь Скандинавського півострова зустрів літнім сонячним теплом (+21), що не таке вже й звичне явище тут. Два тижні тому у Тампере було мінус 2 і холодний пронизливий дощ.

Мумі-тролі вітають гостей

Перше враження від Фінляндії – плавний ритм життя аеропортової служби. Хвилин з десять почекавши трапу до літака, українська команда таки спустилася на полотно летовища. Одразу ж з відділення отримання багажу, гостей міста зустрічають фігурки казкових персонажів – мумі-троллів: саме у Тампере розташований знаний на увесь світ музей цих казкових істот.

Відвідини музею, який до того ж у даний момент не працює, бо переїжджає до іншого приміщення, у програмі «синьо-жовтих» не заплановані. А от що є – то це передматчеве тренування о 19:00 та прес-конференція головного тренера Андрія Шевченка разом з гравцями збірної о 18:30. До речі, стадіон «Ратина», де завтра відбудеться кваліфікаційна гра, розташований за 3 хвилини пішки від готелю «Сокос Ільвес», де вже оселилася наша команда. З вікон «Сокосу» відкривається чудова панорама на арену. Футболісти вже пообідали і відпочивають перед вечірнім тренуванням.

Источник — Федерация футбола Украины

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