Дарио СРНА: «Ахметов удивил после игры с Карпатами»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал, о чем говорил с президентом клуба на следующее после завоевания чемпионского титула утро.

«Момент, когда меня удивил президент? После игры с «Карпатами». В том поединке мы уступали 0:2, но взяли верх со счетом 3:2. Президент позвонил и сказал, что очень сильно верит в «Шахтер». Он верит всегда, но этот матч показал ему, что у нашей команды есть характер и качество. После встречи с «Зарей» президент звонил и просил поздравить ребят. На следующее утро, не прошло и десяти часов, он набирает меня со словами: «Надо готовиться к следующему чемпионству. Нужно победить!». Накануне мы взяли титул, а уже с утра президент звонит, поздравляет еще раз и говорит, что теперь мы должны думать о следующем чемпионстве!».