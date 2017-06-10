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Дарио СРНА: «Ахметов удивил после игры с Карпатами»

Капитан «Шахтера» рассказал о своем общении с президентом донецкого клуба

  • 10.06.2017 18:18
  • 1512 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал, о чем говорил с президентом клуба на следующее после завоевания чемпионского титула утро.

«Момент, когда меня удивил президент? После игры с «Карпатами». В том поединке мы уступали 0:2, но взяли верх со счетом 3:2. Президент позвонил и сказал, что очень сильно верит в «Шахтер». Он верит всегда, но этот матч показал ему, что у нашей команды есть характер и качество. После встречи с «Зарей» президент звонил и просил поздравить ребят. На следующее утро, не прошло и десяти часов, он набирает меня со словами: «Надо готовиться к следующему чемпионству. Нужно победить!». Накануне мы взяли титул, а уже с утра президент звонит, поздравляет еще раз и говорит, что теперь мы должны думать о следующем чемпионстве!».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    trentreznor1
    online
      trentreznor1, 10.06.2017 18:34
    +4
    отэто история.... я, наверное, даже не смогу спать сегодня...
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    trentreznor1
    online
      trentreznor1, 10.06.2017 18:36
    +1
    отэто история... я, наверное, не смогу спать сегодня...
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    csardas
    csardas, 10.06.2017 18:38
    +3
    это пранкер Вован дашу троллит, а тот думает, что Ахметов
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 10.06.2017 19:05
    +1
    Ахметов просто роуминг из Лондона тестирует а Дарья одна из первых в телефонной книге
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    VAD
    online
    VAD, 10.06.2017 19:08
    0
    какая х@#ня....
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