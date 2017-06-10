Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПСЖ готов отдать €40 миллионов за Доннарумму

Французский клуб заинтересован в голкипере «Милана»

  • 10.06.2017 17:41
  • 361 просмотров
  • 2 комментария
Метки
espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма
© espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма

Французский ПСЖ намерен выкупить контракт 18-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

ПСЖ готов предложить за вратаря 40 миллионов евро.

Контракт Доннаруммы с итальянским клубом истекает летом 2018-го года, и футболист пока не спешит его продлевать.

В минувшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 41 матч во всех турнирах, где пропустил 49 мячей.

Источник — Tuttomercatoweb.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.