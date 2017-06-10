ПСЖ готов отдать €40 миллионов за Доннарумму

На Лестер вообще,5000 к 1 было.Только,какой дурак ставить будет.В теннисе,да и в спорте вообще,та...

Папуля, учи матчасть. Шарапову весь женский Тур на дух не переносит, поскольку она даже не здоров...

Извиняюсь, а она хоть слово на мове знает. Ее родной язык - аххрессорский, так что шах и мат, свя...

А кроме типа фамилии что еще??? Размовляет на чисто русском она вообще-то, в вышиванке замечена н...

да-а-а-а! ніяк не про такий результат не думав-причому в ході матчу у Остапенко була велика купа ...