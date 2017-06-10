ПСЖ готов отдать €40 миллионов за Доннарумму

Французский ПСЖ намерен выкупить контракт 18-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
ПСЖ готов предложить за вратаря 40 миллионов евро.
Контракт Доннаруммы с итальянским клубом истекает летом 2018-го года, и футболист пока не спешит его продлевать.
В минувшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 41 матч во всех турнирах, где пропустил 49 мячей.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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