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ОФИЦИАЛЬНО: Кучук возглавил Ростов

Контракт с тренером подписан по схеме «1+1»

  • 10.06.2017 17:30
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ФК Ростов. Леонид Кучук
© ФК Ростов. Леонид Кучук

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с Леонидом Кучуком. Соглашение подписано по системе «1+1».

Леонид Кучук тренировал «Шериф», «Салют», «Арсенал-Киев», «Кубань», «Локомотив», «Сталь».

Кучук стал шестикратным чемпионом Молдавии, трехкратным обладателем национального кубка и три раза выигрывал Суперкубок страны.

В составе московского «Локомотива» тренер завоевал бронзовые медали РФПЛ. Кучук выводил «Кубань» в Лигу Европы УЕФА, а также в финал Кубка России.

Источник — ФК Ростов

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