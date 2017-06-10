ОФИЦИАЛЬНО: Кучук возглавил Ростов

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с Леонидом Кучуком. Соглашение подписано по системе «1+1».
Леонид Кучук тренировал «Шериф», «Салют», «Арсенал-Киев», «Кубань», «Локомотив», «Сталь».
Кучук стал шестикратным чемпионом Молдавии, трехкратным обладателем национального кубка и три раза выигрывал Суперкубок страны.
В составе московского «Локомотива» тренер завоевал бронзовые медали РФПЛ. Кучук выводил «Кубань» в Лигу Европы УЕФА, а также в финал Кубка России.
Источник — ФК Ростов
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