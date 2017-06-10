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Наингголан продлит контракт с Ромой

Новое соглашение футболиста будет рассчитано до 2021-го года

  • 10.06.2017 17:17
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101greatgoals.com. Раджа Наингголан
© 101greatgoals.com. Раджа Наингголан

29-летний хавбек «Ромы» Раджа Наингголан подпишет новый контракт с римским клубом.

Новое соглашение футболиста будет действителен до 2021-го года. Зарплата Раджи увеличится на один миллион евро в год и составит 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Наингголан провел за «Рому» 37 матчей в Серии А, где забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник — Football-italia

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