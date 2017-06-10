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ПАОК хочет выкупить Бойко за €2 миллиона

«Бешикташ» раздумывает над предложением греческого клуба

  • 10.06.2017 16:39
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hurriyet.com.tr. Денис Бойко
© hurriyet.com.tr. Денис Бойко

Греческий ПАОК намерен подписать 29-летнего украинского вратаря «Бешикташа» Дениса Бойко.

ПАОК предлагает за голкипера €2 миллиона. «Бешикташ» взял время на раздумья.

Минувший сезон Бойко провел в аренде в испанской «Малаге», где сыграл 5 матчей во всех турнирах, пропустив 13 мячей.

Источник — FutbolArena

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