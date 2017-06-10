ПАОК хочет выкупить Бойко за €2 миллиона

Греческий ПАОК намерен подписать 29-летнего украинского вратаря «Бешикташа» Дениса Бойко.
ПАОК предлагает за голкипера €2 миллиона. «Бешикташ» взял время на раздумья.
Минувший сезон Бойко провел в аренде в испанской «Малаге», где сыграл 5 матчей во всех турнирах, пропустив 13 мячей.
Источник — FutbolArena
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