Юрий Калитвинцев стал лучшим тренером ФНЛ

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам минувшего сезона.
«Динамо», возглавляемое Калитвинцевым, заняло первое место в ФНЛ и обеспечило себе возвращение в российскую Премьер-лигу.
Калитвинцев тренирует «Динамо» с лета 2016-го года.
Источник — ФК Динамо Москва
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