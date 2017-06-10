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Юрий Калитвинцев стал лучшим тренером ФНЛ

Наставник московского «Динамо» оставил позади конкурентов

  • 10.06.2017 16:29
  • 449 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев
© ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам минувшего сезона.

«Динамо», возглавляемое Калитвинцевым, заняло первое место в ФНЛ и обеспечило себе возвращение в российскую Премьер-лигу.

Калитвинцев тренирует «Динамо» с лета 2016-го года.

Источник — ФК Динамо Москва

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Комментарии
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 10.06.2017 16:50
    +2
    отличный тренер сразу видно было, по работе со сборной.. это только начало, удачи!
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