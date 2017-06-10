Іван ЛОБАЙ: «До початку зборів підійду у бойовій готовності»

Традиційно, головний наставник збірної України U-21 Олександр Головко звик розраховувати у своїй командній обоймі на двох карпатівців: Олексія Гуцуляка та Івана Лобая. Обидва футболісти отримали виклик на черговий навчально-тренувальний збір та участь у меморіалі Лобановського. На жаль, не зміг допомогти «синьо-жовтим» на турнірі пам’яті великого тренера Іван Лобай, який, до того ж, не зіграв і в заключному поєдинку української Ліги Парі-Матч.

«В останніх матчах чемпіонату отримав ушкодження. Лікарі сказали, що краще утриматись від поїздки у молодіжну збірну, аби не дістати гірших та складніших наслідків. Можна сказати, що вже на фінішній прямій відновлення. До початку зборів підійду у бойовій готовності» – каже Лобай.

«Дивився всі матчі «молодіжки», вболівав за них. Трішки не пощастило у серії пенальті, але, загалом, виступ «синьо-жовтих» на турнірі пам’яті Валерія Лобановського можна вважати вдалим. Друге місце – теж позитивний результат. Зовсім скоро гратиме Національна збірна України, надіюсь, що з фінами хлопці нарешті візьмуть потрібні очки. Чесно кажучи, останній матч проти Мальти не дуже сподобався. Сподіваюсь, наша збірна покаже майстерність у поєдинку відбору на Чемпіонат світу».

«Відпустка проходить вдома з рідними та близькими. На кілька днів їздив у Карпати. Обожнюю гори, там відпочиваєш по-справжньому. Вирішив цього року не їхати за кордон, навпаки, хочу більше часу провести з сім’єю. Вже встиг засумувати за командою. З новими бажаннями та надіями готуюсь до старту нового футбольного сезону» – підсумував захисник «зелено-білих».