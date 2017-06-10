Тосно определится с Милевским в течение недели

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отметил, что решение по поводу нападающего Артёма Милевского пока не принято. Ранее стало известно, что украинец может покинуть команду из Ленинградской области.

«Вопрос касательно будущего Артёма Милевского пока открыт и находится в процессе разрешения. Не могу сказать, что он точно останется, но и не могу сказать, что он точно уйдёт. Думаю, что в течение недели наступит ясность», – сказал Матюшенко.

Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но не забил ни одного мяча. Контракт Милевского действует до лета 2018 года. По итогам сезона-2016/17 «Тосно» вышел в Премьер-Лигу.