Паулу ФОНСЕКА: «Шахтеру нужно выиграть чемпионат и выйти из группы ЛЧ»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от будущего сезона.

«Мне нравится жить в Украине, и я не собираюсь в ближайшем будущем возвращаться в Португалию.

Второй сезон в «Шахтере» будет гораздо сложнее первого. Я еще не проводил два года в одном и том же клубе, мне интересно посмотреть, что из этого получится.

«Шахтеру» нужно выиграть чемпионат и выйти из группы Лиги чемпионов», – сказал Фонсека.