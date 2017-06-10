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Паулу ФОНСЕКА: «Шахтеру нужно выиграть чемпионат и выйти из группы ЛЧ»

Наставник «горняков» рассказал о целях, стоящих перед командой в следующем сезоне

  • 10.06.2017 15:44
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от будущего сезона.

«Мне нравится жить в Украине, и я не собираюсь в ближайшем будущем возвращаться в Португалию.

Второй сезон в «Шахтере» будет гораздо сложнее первого. Я еще не проводил два года в одном и том же клубе, мне интересно посмотреть, что из этого получится.

«Шахтеру» нужно выиграть чемпионат и выйти из группы Лиги чемпионов», – сказал Фонсека.

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