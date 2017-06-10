Паулу ФОНСЕКА: «Шахтеру нужно выиграть чемпионат и выйти из группы ЛЧ»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от будущего сезона.
«Мне нравится жить в Украине, и я не собираюсь в ближайшем будущем возвращаться в Португалию.
Второй сезон в «Шахтере» будет гораздо сложнее первого. Я еще не проводил два года в одном и том же клубе, мне интересно посмотреть, что из этого получится.
«Шахтеру» нужно выиграть чемпионат и выйти из группы Лиги чемпионов», – сказал Фонсека.
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