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Андрей ЛУНИН: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и трофей со сборной»

Вратарь сборной Украины рассказал о впечатлениях от вызова в национальную команду

  • 10.06.2017 15:30
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К Карпаты. Андрей Лунин
© К Карпаты. Андрей Лунин

Игрок «Днепра» Андрей Лунин рассказал о впечатлениях от работы в сборной, своих амбициях и кумирах.

- Кто твой кумир среди вратарей?
- Вообще мой кумир – Де Хеа: нравится его игра на линии ворот, игра ногами. Также Нойер. Опыт и стабильность – это Буффон.

- Вызов в национальную сборную для тебя – это аванс или награда за последние полгода?
- Наверное, аванс, но даже аванса без каких-то заслуг не бывает. Мое дело сейчас – показать на тренировках, что я достоин этого вызова.

- Где лучше тренироваться: в клубе или в сборной?
- В клубе, наверное, физически сложнее. В сборной просто немного перестраиваешься под другой стиль игры и другие требования.

- Какие советы от Пятова и Шевченко ты уже усвоил?
- Во время тренировочного процесса идут какие-то замечания, какие-то проблемы – и Педро мне на них указывает (Педро Хара – отвечает за работу с вратарями сборной – прим. ред.), и Пятов помогает, как и Никита Шевченко. У меня три тренера.

- Как они к тебе относятся? Как к школьнику?
- Я бы так не сказал. Относятся нормально при общении, и в тренировочном процессе все хорошо.

- Какие у тебя впечатления от работы с Педро Харой?
- Я впервые работаю с иностранцем, но у меня только самые положительные впечатления: он веселый, с ним работается очень нескучно. Он грамотный. Научил меня уже некоторым вещам, поэтому я доволен.

- Сборная тяжело перенесла поражение от Мальты?
- Сложно такой матч проиграть и сразу забыть. Но тренера попросили забыть об этой игре, ведь сейчас будет самый важный поединок (против Финляндии – прим. ред).

- Какие у тебя амбиции и цели?
- Как и любой футболист, я хочу выиграть Лигу чемпионов, выиграть трофей со сборной. Амбиции большие – нужно работать.

Источник — ТК Футбол

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