Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Всю свою критику пытаюсь обосновывать»

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о работе футбольным экспертом на телевидении.
«Работа на телевидении – это хороший опыт познания футбола с точки зрения специалиста. Правда, закрепиться я там не стремлюсь. Пока полезен, готов этим делом заниматься. Тем более что мне приятно работать в этом коллективе. Я попробовал тренировать, и мне это понравилось, поэтому в будущем при наличии хороших предложений хотелось бы продолжить движение в том же направлении.
Я не сторонник того, чтобы заниматься беспочвенным критиканством. Всю свою критику я пытаюсь обосновывать. Хотя в большей степени я лоялен к игрокам, поскольку мне более понятны мотивы тех или иных их ошибок, так как в прошлом я сам был игроком. Думаю, я бы даже назвал себя защитником футболистов».
Источник — zbirna.com
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