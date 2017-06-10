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Роман САНЖАР: «Европы или Турции этим летом у нас не будет»

Главный тренер «Олимпика» рассказал о планах донецкого клуба на летнее межсезонье

  • 10.06.2017 13:35
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zarya-lugansk.com, Роман Санжар
© zarya-lugansk.com, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о планах донецкого клуба на летнее межсезонье.

«Мы собираемся после отпуска 19 июня, в этих числах проведем финальные переговоры с футболистами, у которых заканчиваются контракты. Также пригласим на сбор ребят на просмотр. Понятно, что такая спешка неприятна, ведь Лига Европы на носу, и хочется стартовать в ней со сбалансированным составом. Но другого нам пока не дано. Такие у нас условия, вы знаете специфику Олимпика… Времени, чтобы искать людей и ставить игру, очень мало. Но ничего страшного – мы все равно справимся.

Европы или Турции этим летом у нас не будет. Владислав Григорьевич Гельзин предлагал, но я отказался. У нас будет много футболистов на просмотре. На сегодня я еще не знаю, кто точно приедет. Мы постоянно разговариваем, идут предложения, и мне легче и проще находиться в этот период в Украине. Поэтому мы соберемся в Киеве, побудем здесь неделю и затем поедем в Харьков на базу Металлиста на двухнедельный сбор. Затем вернемся в Киев и будем работать уже в привычной для нас обстановке до начала чемпионата.

Спарринги? Будут матчи с Гелиосом, другими командами Первой лиги. Там есть с кем играть и нам удастся подготовиться продуктивно».

Источник — Sportarena

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