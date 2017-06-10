Роман САНЖАР: «Европы или Турции этим летом у нас не будет»

Странно , команда у которой родной стадион "картошкой засеян" ,база разгромлена ,боле...

А шо, лозунг "Запад нам допоможет" уже не актуален у членов секты бесвиза?

daniel535, 10.06.2017 14:24Чернигову 1300 лет, а российской империи с её гербом сколько, не подск...

Чернигову 1300 лет, а российской империи с её гербом сколько, не подскажите?

колишній зять. до чого тут ющь? в хахльова і так через нього репутація не дуже.