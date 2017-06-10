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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Десна должна играть в УПЛ»

Форвард киевского «Динамо» поделился мнением о недопуске черниговского клуба к участию в УПЛ

  • 10.06.2017 13:16
  • 1155 просмотров
  • 6 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко
© fcdynamo.kiev.ua. Андрей Ярмоленко

Свои первые футбольные шаги Андрей Ярмоленко делал в черниговских командах. Поиграл форвард и за «Десну», из которой перешел в киевское «Динамо».

«Естественно, я помню откуда я родом, и никогда не забывал Чернигов – потому всегда буду поддерживать своих. Я очень обрадовался, когда узнал, что Десна вышла в Премьер-лигу. Я знаю, как в Чернигове любят футбол, сколько людей ходило на игры, и уверен, что на матчах УПЛ был бы аншлаг. Ничего не имею против Вереса, но сомневаюсь, что на игры ровенского клуба будет ходить много болельщиков во Львове, так как там есть своя команда.

То, что я слышал, говорят, что Десна не имеет права выходить в УПЛ, так как зарплатная ведомость не соответствует стандартам аттестационного комитета, но у меня тогда встречный вопрос к федерации, как вы допустили команду к соревнованиям в первой лиге? Тот труд, который проделали игроки и тренерский штаб должен быть вознагражден. Спортивный принцип должен быть превыше всего, потому считаю, что Десна должна играть в УПЛ», - сказал Ярмоленко.

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 10.06.2017 13:40
    -8
    Ну везде этот Буратино нос свой всунет.
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    nordik1980
      nordik1980, 10.06.2017 13:53
    -8
    клоун топорилий, це ти маєш грати, замість того, щоб роками інвалідом по полі ходити
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    Gena Beliuy
      Gena Beliuy, 10.06.2017 13:58
    -2
    лучше летом потренировался в ворота пустые попадать великий гуру
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 10.06.2017 14:05
    +4
    nordik1980, 10.06.2017 13:53
    клоун топорилий, це ти маєш грати, замість того, щоб роками інвалідом по полі ходити

    Иди школьную программу на лето читай, аналитик х''нов
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    Schengen Visa Rasales Tour
    Schengen Visa Rasales Tour, 10.06.2017 14:07
    -3
    Потому что с Чернигова. Все остальное не интересует. Принцип и т.д.
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    Иван Какун
      Иван Какун, 10.06.2017 14:13
    +4
    Всё правильно сказал , Десна в вышку согласно турнирной таблицы ,ато базар лига эта надоела кто денег занёс жидам тот и играет
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