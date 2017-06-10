Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Десна должна играть в УПЛ»

Свои первые футбольные шаги Андрей Ярмоленко делал в черниговских командах. Поиграл форвард и за «Десну», из которой перешел в киевское «Динамо».
«Естественно, я помню откуда я родом, и никогда не забывал Чернигов – потому всегда буду поддерживать своих. Я очень обрадовался, когда узнал, что Десна вышла в Премьер-лигу. Я знаю, как в Чернигове любят футбол, сколько людей ходило на игры, и уверен, что на матчах УПЛ был бы аншлаг. Ничего не имею против Вереса, но сомневаюсь, что на игры ровенского клуба будет ходить много болельщиков во Львове, так как там есть своя команда.
То, что я слышал, говорят, что Десна не имеет права выходить в УПЛ, так как зарплатная ведомость не соответствует стандартам аттестационного комитета, но у меня тогда встречный вопрос к федерации, как вы допустили команду к соревнованиям в первой лиге? Тот труд, который проделали игроки и тренерский штаб должен быть вознагражден. Спортивный принцип должен быть превыше всего, потому считаю, что Десна должна играть в УПЛ», - сказал Ярмоленко.
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