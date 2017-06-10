Особенность новой формы Шахтера будет связана с Донбасс Ареной

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко рассказал о предстоящей смене дизайна формы команды.

- Дмитрий, в сезоне 17/18 Шахтер будет играть в новой домашней форме?

- Да, уже на первый официальный матч, Суперкубок в Одессе, игроки выйдут в форме с обновленным дизайном.

- Технический спонсор – Nike? Или будут изменения?

- Мы уже 9 лет c компанией Nike – нас полностью устраивают условия сотрудничества.

- Что ждать от новой формы?

- Не буду раскрывать детали, потому что это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы проведем презентацию за несколько дней до Суперкубка. Скажу лишь, что форма имеет уникальную особенность, важный штрих и будет отличаться от предыдущего дизайна.

- И в чем же состоит эта особенность?

- Эта особенность связана с «Донбасс Ареной». Нас ждет сильная история, к которой, уверен, ни один из болельщиков «Шахтера» не останется равнодушным. Новая домашняя футболка несет в себе дополнительный смысл и будет еще ценнее - как игрокам так и болельщикам.