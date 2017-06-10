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Йере УРОНЕН: «С Малиновским игру против Украины почти не обсуждали»

Защитник сборной Финляндии считает, что завтра в Тампере встретятся две злые национальные сборные

  • 10.06.2017 12:24
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sportaeg.ee, Йере Уронен
© sportaeg.ee, Йере Уронен

Крайний защитник сборной Финляндии Йере УРОНЕН, который при необходимости вполне может переквалифицироваться в полузащитника, рассказал в интервью palloliitto.fi, что уже успел обсудить со своим партнером по бельгийскому Генку Русланом Малиновским будущее сражение Суоми с Украиной.

— Йере, как так получилось, что вам не удалось обыграть Лихтенштейн?

— Матч оказался более напряженным, чем все ожидали. То, что нам не удалось победить, на мой взгляд, — не беда. Первый тайм мы провели очень качественно, а во втором решили, что самое время остановиться. И просчитались. В любом матче нужно действовать на пределе все 90 минут, а не только 45. Эта игра стала для нас большим уроком.

— Что нужно улучшить сборной Финляндии, чтобы хорошо провести поединок против Украины 11 июня?

— Честно говоря, очень многое. В игре с Лихтенштейном мы допустили ошибки, не свойственные нашей команде. На первый взгляд, все просто. Но это только кажется.

— Интересно, обсуждали ли вы матч против Украины со своим одноклубником по Генку Русланом Малиновским?

— Чуть-чуть поговорили, конечно, но не более того.

— Чего нам всем ждать в воскресенье в Тампере?

— Мы постараемся победить. На днях Украина уступила Мальте, а мы сыграли вничью с Лихтенштейном. Понимаете, о чем я говорю? Обе сборные будут злые. Нас ждут тяжелый матч, в котором каждая сторона будет стремиться обыграть соперника и реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Источник — zbirna.com

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