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Максим Грисьо продовжив контракт з Карпатами

Новий контракт футболіста дійсний до 2021-го року

  • 10.06.2017 11:42
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fckarpaty.lviv.ua
© fckarpaty.lviv.ua

Талановитий форвард Максим Грисьо продовжив свій контракт з «Карпатами» і виступатиме у Львові, щонайменше, до 2021 року.

Минулий чемпіонат відкрив Україні негабаритного, але дуже швидкого і активного вінгера, який ніколи не поступається в боротьбі і готовий битися за герб клубу до останньої секунди. Минулого року він забив свій перший гол у Прем’єр-лізі, а нещодавно приніс команді перемогу у надважливому виїзному матчі проти «Дніпра».

Усього, в цьому чемпіонаті, Максим провів 26 поєдинків, у 10-и виходив на поле зі стартових хвилин.

Источник — ФК Карпаты

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