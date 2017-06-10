Максим Грисьо продовжив контракт з Карпатами

Талановитий форвард Максим Грисьо продовжив свій контракт з «Карпатами» і виступатиме у Львові, щонайменше, до 2021 року.



Минулий чемпіонат відкрив Україні негабаритного, але дуже швидкого і активного вінгера, який ніколи не поступається в боротьбі і готовий битися за герб клубу до останньої секунди. Минулого року він забив свій перший гол у Прем’єр-лізі, а нещодавно приніс команді перемогу у надважливому виїзному матчі проти «Дніпра».



Усього, в цьому чемпіонаті, Максим провів 26 поєдинків, у 10-и виходив на поле зі стартових хвилин.