Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Погода помешала сборной Украины вовремя вылететь в Финляндию

Команда Андрея Шевченко завершила подготовительный сбор в Австрии и отправляется в Тампере

  • 10.06.2017 10:32
  • 809 просмотров
  • 2 комментария
Метки
zbirna.com
© zbirna.com

Погода внесла небольшие коррективы в планы национальной сборной Украины. Из-за дождя и грозы чартерный рейс команды Андрея Шевченко в Финляндию перенесли на один час. Впрочем, главное, что к месту поединка отборочного турнира сине-желтые отправляются в полном составе. Теперь вылет назначен на 11.00 по местному времени (12.00 — по киевскому).

Селезнев — на поле, Петряк — у стоматолога

Тренировочный сбор в Австрии удалось завершить без потерь. Вчера в общей группе тренировался даже Евгений Селезнев, которого беспокоила задняя поверхность бедра. Получается, форвард отделался легким испугом. Правда, вечернее занятие, проходившее в пятницу, пропустил Иван Петряк, у которого резко воспалился зуб, и он вынужден был в срочном порядке обратиться к стоматологу. Впрочем, верим, что в Тампере наши ребята, сцепив зубы, покажут все свои мышцы и футбольную мудрость.

Вспомнили матч в ноябре, посмотрели на Турцию

Вчера утром у национальной команды было теоретическое занятие, на котором тренеры напомнили футболистам их победную игру с Финляндией (1:0), проходившую в ноябре. Кроме того, команда изучила видеоматериал по мотивам выездного матча Финляндии с Турцией, проигранного нашим ближайшим соперником со счетом 0:2. Поединок этот проходил уже под руководством нового наставника финнов, а, значит, был намного информативнее. Наверняка наши ребята посмотрят выдержки и из последнего спарринга Финляндии — матча с Лихтенштейном (1:1).

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ViperMX
      ViperMX, 10.06.2017 10:51
    +3
    Обычно после игры нашей сборной в последнее время у меня в голове мелькает такая мысль насчет заголовка:
    "Ноги растущие из жопы помешали футболистам сборной Украины не влететь Финляндии".
    Ссылка
    27Sokolyuk@mail.ru
      27Sokolyuk@mail.ru, 10.06.2017 10:59
    +1
    для них завжди щось заважає... карма..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.