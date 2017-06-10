Погода помешала сборной Украины вовремя вылететь в Финляндию

Погода внесла небольшие коррективы в планы национальной сборной Украины. Из-за дождя и грозы чартерный рейс команды Андрея Шевченко в Финляндию перенесли на один час. Впрочем, главное, что к месту поединка отборочного турнира сине-желтые отправляются в полном составе. Теперь вылет назначен на 11.00 по местному времени (12.00 — по киевскому).



Селезнев — на поле, Петряк — у стоматолога



Тренировочный сбор в Австрии удалось завершить без потерь. Вчера в общей группе тренировался даже Евгений Селезнев, которого беспокоила задняя поверхность бедра. Получается, форвард отделался легким испугом. Правда, вечернее занятие, проходившее в пятницу, пропустил Иван Петряк, у которого резко воспалился зуб, и он вынужден был в срочном порядке обратиться к стоматологу. Впрочем, верим, что в Тампере наши ребята, сцепив зубы, покажут все свои мышцы и футбольную мудрость.



Вспомнили матч в ноябре, посмотрели на Турцию



Вчера утром у национальной команды было теоретическое занятие, на котором тренеры напомнили футболистам их победную игру с Финляндией (1:0), проходившую в ноябре. Кроме того, команда изучила видеоматериал по мотивам выездного матча Финляндии с Турцией, проигранного нашим ближайшим соперником со счетом 0:2. Поединок этот проходил уже под руководством нового наставника финнов, а, значит, был намного информативнее. Наверняка наши ребята посмотрят выдержки и из последнего спарринга Финляндии — матча с Лихтенштейном (1:1).