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Трансферный бан Атлетико: в списке игроков оказались и украинцы

Три украинца оказались в списке игроков, из-за которых «Атлетико» получил трансферный бан

  • 10.06.2017 10:24
  • 1460 просмотров
  • 1 комментария
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atleticodemadrid.com
© atleticodemadrid.com

Три украинца оказались в списке игроков, из-за которых «Атлетико» получил запрет на трансферы.

В список попали Назарий Довгань, Богдан Милованов и Николай Окрышко.

Всего в список попал 221 футболист.  Среди них и Тео Эрнандес, которым сейчас интересуется «Реал».

Напомним, мадридцы были наказаны запретом на регистрацию игроков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений при приобретении несовершеннолетних футболистов.

«Атлетико» не приобретал игроков в январе 2017 года и попытался снять запрет на предстоящее лето, но апелляция была отклонена.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Chupakabra86
    online
      Chupakabra86, 10.06.2017 11:01
    0
    Ничего не понял. Атлетико купило 221 несовершеннолетний футболист или что?
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