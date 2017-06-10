Трансферный бан Атлетико: в списке игроков оказались и украинцы

Три украинца оказались в списке игроков, из-за которыхполучил запрет на трансферы.
В список попали Назарий Довгань, Богдан Милованов и Николай Окрышко.
Всего в список попал 221 футболист. Среди них и Тео Эрнандес, которым сейчас интересуется «Реал».
Напомним, мадридцы были наказаны запретом на регистрацию игроков в течение двух трансферных периодов из-за нарушений при приобретении несовершеннолетних футболистов.
«Атлетико» не приобретал игроков в январе 2017 года и попытался снять запрет на предстоящее лето, но апелляция была отклонена.
Источник — Трибуна
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