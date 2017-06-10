ГУЦУЛЯК: «Збірна України була найцікавішою на меморіалі Лобановського»

По завершенні футбольного сезону, Олексій Гуцуляк не отримав часу на відпочинок, а відразу вирушив до табору команди збірної України U-21. Олександр Головко довірив карпатівцю місце у стартовому списку на перший матч у турнірі пам’яті Валерія Лобановского і з вибором не помилився. Гуцуляк повністю виправдав сподівання наставника, адже саме форварду «Карпат» вдалось зрівняти рахунок у зустрічі та внести свою лепту в перемогу над чорногорцями.



«В цілому, турнір вийшов доволі вдалим для нас. Приїхали хороші команди, перша гра стала особливо цікавою для глядачів київського стадіону. Справді емоційний футбол: швидко пропустили, змогли скоро зрівняти та невдовзі забити переможний м’яч. Створили маленький камбек та вийшли у фінал. Можливо, з фінами нам не вистачило футбольного фарту. Чесно кажучи, суперники мали зовсім небагато шансів, аби з гри забити нам гол. Навіть не згадаю небезпечного, стовідсоткового моменту біля наших воріт. Навпаки, перевагою на полі володіла саме українська збірна» – розповідає Олексій.



«Пенальті – це лотерея. На жаль, фортуна виявилась на стороні збірної Фінляндії. Тренер подякував нам за самовіддачу, повторив, що варто закрити на це очі та готуватись, забувши про таку невдалу поразку. Нам потрібні голи на кваліфікації до Євро-2019. Судячи безпосередньо по грі, то, думаю, «синьо-жовті» були найцікавішою командою на Меморіалі Лобановського».



«Не допоміг команді у фінальній грі через ушкодження. Отримав забій у поєдинку з чорногорцями, не міг зробити «ривок», тому фактично позбувся всіх шансів зіграти у наступному матчі. Тренер на мене розраховував, хотів, аби я вийшов на поле проти Фінляндії».



«Зовсім не жалкую, що початок моєї відпустки пройшов у таборі молодіжної збірної України. Вважаю, що для кожного футболіста це носить особливе значення. Залишок відпочинку хочу провести з сім’єю. Також, планую поїхати у Карпати з братом та коханою дівчиною. Потім, відразу вирушу в інші «Карпати», вже безпосередньо до команди» – резюмував нападник.