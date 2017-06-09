Нидерланды

Финны, впрочем как и Мальта, будет делать ставку за счёт контратак и стандартов. Нам важна реализ...

для тех кто в коробке-если бы соссия не купила себе чемп-сыграла бы она на этом турнире и если бы...

Это тот турнир на котором сборная Украины не сыграет никогда.