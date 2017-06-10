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Гол Швеции, который будет сниться Льорису в кошмарах

Черный день для вратаря сборной Франции

  • 10.06.2017 00:15
  • 932 просмотров
  • 5 комментария
Метки
fifa.com/worldcup. Уго Льорис
© fifa.com/worldcup. Уго Льорис

Настоящей трагедией для вратаря сборной Франции закончился матч отбора к чемпионату мира 2018 года против Швеции.

На последних секундах компенсированного времени Уго Льорис пошел в обводку на игрока соперников и неудачно выбил мяч в центральный круг. К его несчастью, первым на подборе оказался полузащитник шведов Ула Тойвонен, который точным ударом с центра поля поразил пустые ворота.

Трибуны стокгольмской «Френдс-Арены» ликовали, а Льорис и партнеры не могли поверить в случившееся.

Кому как не нам, болельщикам сборной Украины, знакомы подобные эмоции. Без сомнения, этот гол Льорису будут вспоминать еще много лет.

Благодаря победе над сборной Франции, шведы сравнялись с подопечными Дешама по количеству набранных очков в группе А. Обе команды имеют по 13 пунктов, с отставанием в три балла идет сборная Нидерландов. Борьба за первое место в группе обещает быть очень жаркой.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 10.06.2017 00:27
    +3
    Уго, де ти гуляв?
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    denys_92
      denys_92, 10.06.2017 00:28
    0
    Martin Riggs, 10.06.2017 00:27
    Уго, де ти гуляв?
    шкода, що це не плей-офф для франції...
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    iravvik1983
      iravvik1983, 10.06.2017 00:31
    -1
    Сашо Словения -Украина!!такой же ляп или даже красивше гол влетел Шовковскому тоже снится!!
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    Hanzee
    online
      Hanzee, 10.06.2017 00:43
    0
    Примітивний коментар, але не утримаюсь:
    Льоріс просто не хоче їхати на чемпіонат за парєбрік
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    stappe
      stappe, 10.06.2017 00:46
    +1
    Сашо спи спокойно)))
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