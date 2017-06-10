Настоящей трагедией для вратаря сборной Франции закончился матч отбора к чемпионату мира 2018 года против Швеции.

На последних секундах компенсированного времени Уго Льорис пошел в обводку на игрока соперников и неудачно выбил мяч в центральный круг. К его несчастью, первым на подборе оказался полузащитник шведов Ула Тойвонен, который точным ударом с центра поля поразил пустые ворота.

Трибуны стокгольмской «Френдс-Арены» ликовали, а Льорис и партнеры не могли поверить в случившееся.

Кому как не нам, болельщикам сборной Украины, знакомы подобные эмоции. Без сомнения, этот гол Льорису будут вспоминать еще много лет.

Благодаря победе над сборной Франции, шведы сравнялись с подопечными Дешама по количеству набранных очков в группе А. Обе команды имеют по 13 пунктов, с отставанием в три балла идет сборная Нидерландов. Борьба за первое место в группе обещает быть очень жаркой.