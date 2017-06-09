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Группа H. Бельгия в большинстве одолела Эстонию

Гибралтар уступил Кипру, Греция расписала мировую с Босней и Герцеговиной

  • 09.06.2017 23:53
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fifa.com/worldcup
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Отбор на ЧМ-2018. Группа Н

Гибралтар – Кипр – 1:2
Голы: 0:1 – 10, автогол Чиполина, 1:1 – 30 Эрнандес, 1:2 – 87 Сотериу.

Гибралтар – Ибраим, Кассиаро (Кумбз, 82), Чиполина, Барнетт, Оливеро, Уокер, Бардон (Кассиаро, 90), Гарсия, Чиполина, Эрнандес, Кассиаро.
Кипр – Панаги, Лайфис, Меркис, Иоанну, Артиматас (Митидис, 82), Деметриу, Маргаса (Александру, 61), Кирьяку, Хараламбидис, Сотериу, Христофи (Макрис, 73).
Предупреждения: Эрнандес (37), Иоанну (41), Лайфис (55), Кирьяку (68), Кассиаро (73), Уокер (82).
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Эстония – Бельгия – 0:2
Голы: 0:1 – 31 Мертенс, 0:2 – 86 Шадли.

Эстония – Аксалу, Баранов, Метс, Пикк, Клаван, Лутс (Калласте, 75), Васильев, Тенисте, Зенев (Оямаа, 79), Кяйт (Аньер, 85), Дмитриев.
Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Шадли, Витцель, Феррейра Карраско, де Брюйне, Феллайни, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку.
Предупреждение: Метс (83).
Удаление: Дмитриев (44).
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Босния и Герцеговина – Греция – 0:0

Босния и Герцеговина – Бегович, Шуньич (Думич, 69), Враньеш, Бичакчич, Зуканович, Лулич (Кодро, 21; Бешич, 77), Пьянич, Яяло, Вишча, Джеко, Ибишевич.
Греция – Карнезис, Папастатопулос, Торосидис, Стафилидис, Манолас, Циолис, Фортунис (Маньятис, 90), Манталос (Курбелис, 90), Зека, Митроглу, Бакасетас (Донис, 50).
Предупреждения: Манолас (16), Зуканович (16), Папастатопулос (33), Донис (58), Бичакчич (61), Яяло (65), Ибишевич (90).

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Источник — Sport.ua

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