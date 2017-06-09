Группа H. Бельгия в большинстве одолела Эстонию

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Беларусь - Болгария 00:58 — andrew-muh ))) когда там был главным тренером человек с динамовским сердцем, результаты сборной были хуже

Президента загребского Динамо столкнули в реку 00:47 — kropiva_and_busy Согласен, полно трусов. С президентом нашего "Динамо" пока никто так не может

Гол Швеции, который будет сниться Льорису в кошмарах 00:46 — stappe Сашо спи спокойно))) 00:43 — hanzee Примітивний коментар, але не утримаюсь:Льоріс просто не хоче їхати на чемпіонат за парєбрік 00:31 — iravvik1983 Сашо Словения -Украина!!такой же ляп или даже красивше гол влетел Шовковскому тоже снится!!