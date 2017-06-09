Группа B. Андорра сенсационно обыграла Венгрию

Отбор на ЧМ-2018. Группа В
Фарерские о-ва – Швейцария – 0:2
Голы: 0:1 – 36 Джака, 0:2 – 59 Шакири.
Фарерские о-ва – Нильсен, Наес, Грегерсен, Давидсен, Беньяминсен, Ханссон (Локин, 66), Ватнхамар, Давидсен (Фаэре, 71), Юстинюссен, Ольсен (Юнсен, 61), Соренсен.
Швейцария – Зоммер, Джуру, Мубандже, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири, Бехрами, Джака, Джемаили (Фройлер, 86), Сеферович (Дердийок, 78), Мехмеди (Цубер, 62).
Предупреждения: Беньяминсен (41), Соренсен (90).
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Латвия – Португалия – 0:3
Голы: 0:1 – 41 Роналду, 0:2 – 63 Роналду, 0:3 – 67 Андре Силва.
Латвия – Ванин, Ягодинский, Максименко, Горкш, Колесов, Казачок (Варданян, 72), Соловьев, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 67), Шабала.
Португалия – Руй Патрисиу, Соареш (Нелсон Семеду, 71), Геррейру, Алвеш, Фонте, Андре Гомеш, Моутинью, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш (Куарежма, 57), Роналду, Андре Силва (Нани, 80).
Предупреждения: Клюшкин (38), Желсон Мартинш (55), Лайзанс (75), Куарежма (90).
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Андорра – Венгрия – 1:0
Гол: 1:0 – 26 Ребес.
Андорра – Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Валес, Ребес, Рубио, Алаэс (Манейро, 68), Мартинес, Клементе (Риера, 83), Пухоль (Айяла, 88).
Венгрия – Гулачи, Беше, Пауло Винисиус, Ланг (Балог, 56), Тот, Надь, Штьебер (Надь, 21), Дьюрчо (Шаллаи, 71), Джуджак, Кляйнхайслер, Эппель.
Предупреждения: Алаэс (28), Пухоль (29), Сан-Николас (37), Беше (45), Рубио (60), Валес (80).
Источник — Sport.ua
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