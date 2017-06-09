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Группа B. Андорра сенсационно обыграла Венгрию

Швейцария и Португалия уверенно разобрались с Фарерскими островами и Латвией

  • 09.06.2017 23:42
  • 472 просмотров
  • 8 комментария
Метки
fifa.com/worldcup
© fifa.com/worldcup

Отбор на ЧМ-2018. Группа В

Фарерские о-ва – Швейцария – 0:2
Голы: 0:1 – 36 Джака, 0:2 – 59 Шакири.

Фарерские о-ва – Нильсен, Наес, Грегерсен, Давидсен, Беньяминсен, Ханссон (Локин, 66), Ватнхамар, Давидсен (Фаэре, 71), Юстинюссен, Ольсен (Юнсен, 61), Соренсен.
Швейцария – Зоммер, Джуру, Мубандже, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири, Бехрами, Джака, Джемаили (Фройлер, 86), Сеферович (Дердийок, 78), Мехмеди (Цубер, 62).
Предупреждения: Беньяминсен (41), Соренсен (90).
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Латвия – Португалия – 0:3
Голы: 0:1 – 41 Роналду, 0:2 – 63 Роналду, 0:3 – 67 Андре Силва.

Латвия – Ванин, Ягодинский, Максименко, Горкш, Колесов, Казачок (Варданян, 72), Соловьев, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 67), Шабала.
Португалия – Руй Патрисиу, Соареш (Нелсон Семеду, 71), Геррейру, Алвеш, Фонте, Андре Гомеш, Моутинью, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш (Куарежма, 57), Роналду, Андре Силва (Нани, 80).
Предупреждения: Клюшкин (38), Желсон Мартинш (55), Лайзанс (75), Куарежма (90).
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Андорра – Венгрия – 1:0
Гол: 1:0 – 26 Ребес.

Андорра – Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Валес, Ребес, Рубио, Алаэс (Манейро, 68), Мартинес, Клементе (Риера, 83), Пухоль (Айяла, 88).
Венгрия – Гулачи, Беше, Пауло Винисиус, Ланг (Балог, 56), Тот, Надь, Штьебер (Надь, 21), Дьюрчо (Шаллаи, 71), Джуджак, Кляйнхайслер, Эппель.
Предупреждения: Алаэс (28), Пухоль (29), Сан-Николас (37), Беше (45), Рубио (60), Валес (80).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 09.06.2017 23:46
    +3
    Після того, як ми програли Мальті, то мені ще було куди смішно, а зараз як Угорщина програла Андоррі, то я зрозумів, що мені вже не до сміху, тимпаче Андорра вже не програє 2-й офіційний матч поспіль. Не знаю як у Вас, а в мене вже починається очко жим-жим проти таких збірних
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 09.06.2017 23:46
    +4
    Уявляю як угорці зараз поносять своїх футболістів
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 09.06.2017 23:49
    +2
    А все потому, что Кадара не было
    Ссылка
    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 09.06.2017 23:50
    +2
    Карлики "жгут"!
    Ссылка
    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 09.06.2017 23:53
    0
    Jeck, 09.06.2017 23:46
    Уявляю як угорці зараз поносять своїх футболістів
    А их "футболеры" могут брать отмазки и цитаты наших, чтобы не выдумывать чего- то нового.
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 09.06.2017 23:57
    +4
    ну и кто такой умный сказал Венграм, что Андорра слабая команда? А?
    Ссылка
    Житель Донбасса
      Житель Донбасса, 10.06.2017 00:14
    0
    Это в корне меняет отношение к поражению Украины с Мальтой. У нас хоть товарная был))
    Ссылка
    Житель Донбасса
      Житель Донбасса, 10.06.2017 00:15
    0
    * товарняк
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