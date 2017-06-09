Группа A. Ужасная ошибка Льориса принесла Швеции победу

Отбор на ЧМ-2018. Группа A
Нидерланды – Люксембург – 5:0
Голы: 1:0 – 21 Роббен, 2:0 – 34 Снейдер, 3:0 – 62 Вейналдум, 4:0 – 70 Промес, 5:0 – 84, пенальти Янссен.
Нидерланды – Силлессен, Худт, де Врей, Велтман, Блинд, Вейналдум, Стротман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.
Люксембург – Шон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 26), Мальже, Мартинш Перейра, Янс, Тилль, Родригес (Бонерт, 85), Бенси, Турпель, Тилль (Жерсон, 54).
Предупреждения: Янс (16), Тилль (50), Мальже (55), де Врей (78), Мартинш Перейра (90).
____________________________________________________________________________________________________________
Беларусь – Болгария – 2:1
Голы: 1:0 – 33, пенальти Сиваков, 2:0 – 80 Савицкий, 2:1 – 90 Костадинов.
Беларусь – Черник, Алисейко, Политевич, Филипенко, Матвейчик, Баланович, Драгун, Савицкий (Скавыш, 83), Маевский (Гордейчук, 89), Сиваков, Лаптев (Быков, 74).
Болгария – Михайлов, Божиков, Чорбаджийски, Попов, Манолев (Миланов, 81), Костадинов, Попов (Чочев, 64), Тонев, Дяков, Занев, Делев (Галабинов, 54).
Предупреждения: Чорбаджийски (32), Дяков (44), Алисейко (51), Филипенко (73), Быков (90).
____________________________________________________________________________________________________________
Швеция – Франция – 2:1
Голы: 0:1 – 37 Жиру, 1:1 – 43 Дурмаз, 2:1 – 90 Тойвонен.
Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 77), Юханссон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Берг (Гвидетти, 89), Тойвонен.
Франция – Льорис, Косьельни, Менди, Сидибе, Варан, Матюиди, Погба, Пайет (Лемар, 76), Сиссоко, Гризманн (Мбаппе, 76), Жиру.
Предупреждение: Погба (65).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
PS. Надо где-то видео раздобыть всего момента целиком, начиная с пробития углового французами...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.