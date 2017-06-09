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Группа A. Ужасная ошибка Льориса принесла Швеции победу

Беларусь разобралась с Болгарией, Нидерланды деклассировали Люксембург

  • 09.06.2017 23:48
  • 699 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fifa.com/worldcup
© fifa.com/worldcup

Отбор на ЧМ-2018. Группа A

Нидерланды – Люксембург – 5:0
Голы: 1:0 – 21 Роббен, 2:0 – 34 Снейдер, 3:0 – 62 Вейналдум, 4:0 – 70 Промес, 5:0 – 84, пенальти Янссен.

Нидерланды – Силлессен, Худт, де Врей, Велтман, Блинд, Вейналдум, Стротман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Янссен.
Люксембург – Шон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 26), Мальже, Мартинш Перейра, Янс, Тилль, Родригес (Бонерт, 85), Бенси, Турпель, Тилль (Жерсон, 54).
Предупреждения: Янс (16), Тилль (50), Мальже (55), де Врей (78), Мартинш Перейра (90).
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Беларусь – Болгария – 2:1
Голы: 1:0 – 33, пенальти Сиваков, 2:0 – 80 Савицкий, 2:1 – 90 Костадинов.

Беларусь – Черник, Алисейко, Политевич, Филипенко, Матвейчик, Баланович, Драгун, Савицкий (Скавыш, 83), Маевский (Гордейчук, 89), Сиваков, Лаптев (Быков, 74).
Болгария – Михайлов, Божиков, Чорбаджийски, Попов, Манолев (Миланов, 81), Костадинов, Попов (Чочев, 64), Тонев, Дяков, Занев, Делев (Галабинов, 54).
Предупреждения: Чорбаджийски (32), Дяков (44), Алисейко (51), Филипенко (73), Быков (90).
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Швеция – Франция – 2:1
Голы: 0:1 – 37 Жиру, 1:1 – 43 Дурмаз, 2:1 – 90 Тойвонен.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 77), Юханссон, Экдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Берг (Гвидетти, 89), Тойвонен.
Франция – Льорис, Косьельни, Менди, Сидибе, Варан, Матюиди, Погба, Пайет (Лемар, 76), Сиссоко, Гризманн (Мбаппе, 76), Жиру.
Предупреждение: Погба (65).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 09.06.2017 23:50
    +1
    Оце заруба буде за 1 місце
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    serge1234
    online
      serge1234, 09.06.2017 23:53
    +1
    Как там. Техничный защитник - горе для команды. Техничный вратарь бывает еще хуже.
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    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 10.06.2017 00:28
    0
    И это было всё на последней секунде...
    PS. Надо где-то видео раздобыть всего момента целиком, начиная с пробития углового французами...
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