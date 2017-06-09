Президент Вереса: «Мазяр должен клубу 1 миллион долларов»

Президент «Вереса» Алексей Хахлев рассказал о деталях ухода из клуба тренера Владимира Мазяра.
— Уволен ли Владимир Мазяр официально?
— По информации спортивного директора, Владимиром Мазяром написано заявление в связи с семейными обстоятельствами. Я знаю позицию спортивного директора и думаю, что мы — удовлетворим это заявление.
— Получается, на данный момент у «Вереса» два главных тренера? Как так?
— Один из них был в отпуске, а после него есть заявление от Владимира Мазяра о том, что он хочет уволиться по собственному желанию. В экстренном порядке перед назначением в «Верес» Вирта рассматривали это заявление, и, думаю, что по датам там все сойдется.
— То есть контракт с Виртом еще не подписан?
— Мы согласовали условия этого контракта. И, безусловно, чтоб соблюсти правильную последовательность, будет удовлетворено заявление Мазяра, будет подписан контракт с Виртом, и такой коллизии не будет.
— У нас была информация о том, что клуб изначально не собирался возвращать Мазяра из отпуска, а просто отстранил его от работы и пока не может объявить об этом по причине переговоров о выплате ему компенсации за досрочный разрыв контракта. Правда?
— На самом деле, ситуация такая, но с точностью до наоборот. Инициатива о разрыве контракта исходила от Владимира Мазяра, что подтверждено его заявлением.
— Получается, это он будет компенсацию выплачивать?
— Да.
— В каком объеме?
— Раз я говорил о прозрачности нашего клуба, я думаю, что это не является какой-то тайной. У нас разрыв контракта по инициативе главного тренера предусматривает компенсацию в размере одного миллиона долларов. Если бы мы разрывали контракт по своей инициативе, мы должны были бы заплатить ему сто тысяч долларов.
Источник — Sportarena
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