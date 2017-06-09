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Президент Вереса: «Мазяр должен клубу 1 миллион долларов»

Алексей Хахлев – о деталях ухода из клуба бывшего тренера команды

  • 09.06.2017 23:23
  • 1412 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Верес. Алексей Хахлев
© ФК Верес. Алексей Хахлев

Президент «Вереса» Алексей Хахлев рассказал о деталях ухода из клуба тренера Владимира Мазяра.

— Уволен ли Владимир Мазяр официально?
— По информации спортивного директора, Владимиром Мазяром написано заявление в связи с семейными обстоятельствами. Я знаю позицию спортивного директора и думаю, что мы — удовлетворим это заявление.

— Получается, на данный момент у «Вереса» два главных тренера? Как так?
— Один из них был в отпуске, а после него есть заявление от Владимира Мазяра о том, что он хочет уволиться по собственному желанию. В экстренном порядке перед назначением в «Верес» Вирта рассматривали это заявление, и, думаю, что по датам там все сойдется.

— То есть контракт с Виртом еще не подписан?
— Мы согласовали условия этого контракта. И, безусловно, чтоб соблюсти правильную последовательность, будет удовлетворено заявление Мазяра, будет подписан контракт с Виртом, и такой коллизии не будет.

— У нас была информация о том, что клуб изначально не собирался возвращать Мазяра из отпуска, а просто отстранил его от работы и пока не может объявить об этом по причине переговоров о выплате ему компенсации за досрочный разрыв контракта. Правда?
— На самом деле, ситуация такая, но с точностью до наоборот. Инициатива о разрыве контракта исходила от Владимира Мазяра, что подтверждено его заявлением.

— Получается, это он будет компенсацию выплачивать?
— Да.

— В каком объеме?
— Раз я говорил о прозрачности нашего клуба, я думаю, что это не является какой-то тайной. У нас разрыв контракта по инициативе главного тренера предусматривает компенсацию в размере одного миллиона долларов. Если бы мы разрывали контракт по своей инициативе, мы должны были бы заплатить ему сто тысяч долларов.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 09.06.2017 23:39
    +1
    вот такая вот прозрачность... клуб разорвал - 100 тысяч, тренер - 1 миллион!!! справедливо?!
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    serge1234
    online
      serge1234, 09.06.2017 23:44
    0
    Хорошие новости. Юра Бакс и Толя Жаба похоже сошли с пробега
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    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 10.06.2017 00:04
    0
    По бух учету сейчас в балансе должна быть начислена кредиторская задолженность. Или я ошибаюсь? Это же по договору? Документы в студию или это блаблабла? Юристы направили иск в суд? Трудовую книжку выдали?
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 10.06.2017 00:45
    0
    Та що він ліпить? Який лям баксів? У нього бюджет на наступний рік в упл 40млн євро, тобто 1.5 млн баксів, а за розрив контракту тренера 1 ліги 2/3 бюджету прем'єрки? Походу правильно зробив Мазяр, заїхавши йому по фізіономії, ну дуже вже слизький тіп
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 10.06.2017 00:45
    0
    Помилка, 40 млн грн
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