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Герта пригласила Ибрагимовича через Twitter

Берлинский клуб обещает шведу чемпионство Германии

  • 09.06.2017 22:58
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hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
© hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович

«Герта» в любопытной манере попыталась заполучить одного из лучших форвардов современности Златана Ибрагимовича.

Сегодня в Твиттере берлинской команды появилась запись с приглашением шведа в клуб. Напомним, Ибрагимович не подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед» и сейчас может перейти в любую команду на правах свободного агента.

«Нет контракта в МЮ? У нас отличные фанаты, но все еще нет денег. Зато можно впервые выиграть Бундеслигу. Подумай об этом, Ибрагимович», - сказано в сообщении.

По итогам прошедшего сезона «Герта» заняла 6 место и пробилась в Лигу Европы.

Источник — Twitter

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