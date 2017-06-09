Герта пригласила Ибрагимовича через Twitter

«Герта» в любопытной манере попыталась заполучить одного из лучших форвардов современности Златана Ибрагимовича.

Сегодня в Твиттере берлинской команды появилась запись с приглашением шведа в клуб. Напомним, Ибрагимович не подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед» и сейчас может перейти в любую команду на правах свободного агента.

«Нет контракта в МЮ? У нас отличные фанаты, но все еще нет денег. Зато можно впервые выиграть Бундеслигу. Подумай об этом, Ибрагимович», - сказано в сообщении.

По итогам прошедшего сезона «Герта» заняла 6 место и пробилась в Лигу Европы.