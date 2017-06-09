Мазяр покинул Верес из-за драки с президентом клуба

Бывший главный тренер «Вереса» Владимир Мазяр ушел из команды не по семейным обстоятельствам, как сообщалось в официальном сообщении клуба, а после конфликта с президентом клуба Алексеем Хахлевым.

По информации источника, Мазяр ударил Хахлева по лицу.

Также сегодня президент «Вереса» заявил, что бывший тренер ровненской команды должен клубу 1 миллион долларов за за расторжение контракта.