Мазяр покинул Верес из-за драки с президентом клуба

Бывший главный тренер «Вереса» Владимир Мазяр ушел из команды не по семейным обстоятельствам, как сообщалось в официальном сообщении клуба, а после конфликта с президентом клуба Алексеем Хахлевым.
По информации источника, Мазяр ударил Хахлева по лицу.
Также сегодня президент «Вереса» заявил, что бывший тренер ровненской команды должен клубу 1 миллион долларов за за расторжение контракта.
Источник — Спортивка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
це жарт?
людина стільки зробила для клубу , а вони його ще 1 мільйон виставили !!! позор Мазяр класний тренер , це видно було і по ігрі Сталі і по ігрі ніщого ВЕРЕСА , удачі
це жарт?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.