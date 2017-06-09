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Мазяр покинул Верес из-за драки с президентом клуба

Бывший тренер ровненской команды ударил Алексея Хахлева по лицу

  • 09.06.2017 21:55
  • 3100 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Верес. Владимир Мазяр
© ФК Верес. Владимир Мазяр

Бывший главный тренер «Вереса» Владимир Мазяр ушел из команды не по семейным обстоятельствам, как сообщалось в официальном сообщении клуба, а после конфликта с президентом клуба Алексеем Хахлевым.

По информации источника, Мазяр ударил Хахлева по лицу.

Также сегодня президент «Вереса» заявил, что бывший тренер ровненской команды должен клубу 1 миллион долларов за за расторжение контракта.

Источник — Спортивка

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Комментарии
    Dima Any
    online
      Dima Any, 09.06.2017 22:17
    +10
    людина стільки зробила для клубу , а вони його ще 1 мільйон виставили !!! позор Мазяр класний тренер , це видно було і по ігрі Сталі і по ігрі ніщого ВЕРЕСА , удачі
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    Hackerpro
      Hackerpro, 09.06.2017 22:39
    +6
    Думаю скоро вилезут интересное факти по поводу Хахлева и вихода Вересня в УПЛ)))
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 09.06.2017 22:42
    -5
    Dima Any, 09.06.2017 22:17
    людина стільки зробила для клубу , а вони його ще 1 мільйон виставили !!! позор Мазяр класний тренер , це видно було і по ігрі Сталі і по ігрі ніщого ВЕРЕСА , удачі

    це жарт?
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    Dima Any
    online
      Dima Any, 09.06.2017 22:45
    +3
    Rustam OldBoy, 09.06.2017 22:42
    Dima Any, 09.06.2017 22:17
    людина стільки зробила для клубу , а вони його ще 1 мільйон виставили !!! позор Мазяр класний тренер , це видно було і по ігрі Сталі і по ігрі ніщого ВЕРЕСА , удачі

    це жарт?
    ні цілком серйозно , памятаю як сталь при ньому грала , і Верес нормально тримався , всі ігри не дивився , але команда без нічого була у верху турнірної таблиці. Якщо ви щось більше знаєте , то напишіть ,
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    александр ковтун
      александр ковтун, 09.06.2017 22:59
    +3
    да этот президет себя еще покажет.. мазяр нормальный мужик . этож как нужно было довести человека..
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