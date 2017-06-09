Cовершено нападение на президента футбольного клуба «Динамо» (Загреб) Здравко Мамича. Во время нападения президент «Динамо» договаривался о сделке по продаже своей яхты.
Неизвестный, предположительно поклонник «Хайдука», заметил Мамича и толкнул его в реку, после чего рванул от преследователей.
В результате падения Мамич не пострадал. Его быстро достали его из воды.
Источник — Евроспорт
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