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Президента загребского Динамо столкнули в реку

Здравко Мамич пострадал от рук неизвестного

  • 09.06.2017 21:14
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sport-express.ua. Здравко Мамич
© sport-express.ua. Здравко Мамич

Cовершено нападение на президента футбольного клуба «Динамо» (Загреб) Здравко Мамича. Во время нападения президент «Динамо» договаривался о сделке по продаже своей яхты.

Неизвестный, предположительно поклонник «Хайдука», заметил Мамича и толкнул его в реку, после чего рванул от преследователей.

В результате падения Мамич не пострадал. Его быстро достали его из воды.

Источник — Евроспорт

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