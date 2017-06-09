Россия разошлась миром с Чили в товарищеском матче

Сборная России провела последний товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций.
В поединке со сборной Чили россияне первыми пропустили, но смогли отыграться и завешили матч вничью 1:1. Добавим, что сборная Чили отметились еще одним голом, но он был не засчитан из-за нарушения со стороны южноамериканцев.
Товарищеский матч
Россия – Чили – 1:1
Голы: 0:1 – 56 Исла, 1:1 – 67 Васин.
Россия – Акинфеев, Кудряшов (Камболов, 81), Васин, Смольников (Ерохин, 66), Комбаров (Жирков, 73), Головин, Самедов, Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Шишкин, Смолов (Бухаров, 86).
Чили – Эррера, Медель (Диас, 63), Босежур, Хара, Родригес, Арангис (Гутьеррес, 74), Фуэнсалида (Санчес, 55), Эрнандес (Сильва, 77), Варгас (Сагаль, 81), Видаль (Пинарес, 81), Исла.
Предупреждения: Эрнандес (34), Глушаков (50), Хара (65).
Источник — Sport.ua
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